Rússia, Ucrânia, e EUA realizam primeiras negociações trilaterais pela paz

247 - Autoridades da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos devem se reunir pela primeira vez em negociações trilaterais com o objetivo de buscar o fim da guerra no Leste Europeu. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, após encontros diplomáticos realizados à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

As informações foram publicadas originalmente pela rede Al Jazeera, que acompanhou as declarações de Zelensky e de representantes do governo dos Estados Unidos sobre o novo esforço diplomático. Segundo o presidente ucraniano, as reuniões estão previstas para sexta-feira (23) e sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Zelensky afirmou que os encontros marcarão a “primeira reunião trilateral” entre os três países desde o início da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia. “Acho isso bom”, declarou o líder ucraniano, ao confirmar a presença de delegações americanas, russas e ucranianas nas conversas.

O anúncio ocorreu após Zelensky se reunir com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em Davos.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, os termos das garantias de segurança para a Ucrânia já foram finalizados, enquanto um acordo sobre a recuperação econômica pós-guerra está “quase pronto”. Esse pacote é considerado central para as propostas defendidas por Kiev e busca equilibrar um plano anterior apresentado por Washington, avaliado por autoridades ucranianas como excessivamente favorável à Rússia.

Trump descreveu o encontro com Zelensky como “bom” e afirmou que o encerramento do conflito é um “processo em andamento”. Em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos disse que sua mensagem ao presidente russo, Vladimir Putin, é direta: a guerra precisa terminar.

Antes do anúncio das reuniões trilaterais, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, afirmou que houve “muito progresso” nas negociações indiretas entre Rússia e Ucrânia. “Acho que conseguimos reduzir o problema a uma única questão, e discutimos várias versões dessa questão, o que significa que ela tem solução”, disse Witkoff durante uma apresentação no Fórum Econômico Mundial. “Se ambos os lados quiserem resolver isso, nós vamos resolver”, acrescentou.

Após Davos, o enviado dos EUA e genro de Trump, Jared Kushner, viajou a Moscou para conversas com Vladimir Putin. Segundo Witkoff, representantes americanos seguiriam depois para Abu Dhabi, onde as negociações continuariam em grupos de trabalho de natureza “militar”.

Nas negociações de Abu Dhabi, a delegação russa será chefiada pelo almirante Igor Kostyukov. Paralelamente, o enviado especial para investimentos, Kirill Dmitriev, terá reuniões separadas com Steve Witkoff, representante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de questões econômicas ligadas ao conflito.

Zelensky afirmou que os encontros nos Emirados Árabes Unidos, previstos para sexta e sábado, incluirão oficialmente as primeiras reuniões trilaterais entre autoridades dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia. O presidente ucraniano também classificou como “produtivo e substancial” o diálogo com Trump em Davos. “Os documentos agora estão ainda melhor preparados”, disse.