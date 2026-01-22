Após acordo com Trump, Zelensky cobra "coragem" da Europa em Davos

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, adotou um tom crítico em relação à Europa durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quinta-feira (22), horas depois de anunciar um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre garantias de segurança pós-guerra. As declarações ocorrem em meio às negociações internacionais para encerrar o conflito com a Rússia. As informações são da RFI.

No pronunciamento, Zelensky afirmou que a Europa carece de "coragem" diante das iniciativas de Trump e classificou o continente como "fragmentado" e "perdido". Segundo ele, há um "problema de mentalidade" entre os países europeus, que, em sua avaliação, não têm atuado de forma coordenada no cenário geopolítico atual.

"Em vez de se tornar uma verdadeira potência mundial, a Europa permanece um belo, porém fragmentado, caleidoscópio de pequenas e médias potências", afirmou o presidente ucraniano. Ele acrescentou que, diante da mudança de foco dos Estados Unidos, a Europa não tem conseguido assumir a liderança na defesa de valores estratégicos.

Críticas à resposta europeia sobre a Groenlândia

Zelensky também questionou a reação europeia às declarações de Trump sobre a Groenlândia, afirmando que a resposta transmite insegurança. "Se você enviar de 30 a 40 soldados para a Groenlândia, qual o sentido?", perguntou, ao mencionar os sinais enviados a aliados e a outros atores internacionais.

Para o líder ucraniano, a Europa precisa agir de forma mais firme. "A Europa precisa ser forte. E, acima de tudo, devemos ter a coragem de agir", declarou. Em seguida, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "conseguiu paralisar a Europa", ao conclamar os países do continente a se unirem para conter a Rússia.

Acordo com Trump sobre garantias de segurança

As declarações ocorreram após encontro de Zelensky com Donald Trump em Davos. O presidente ucraniano informou que ambos chegaram a um acordo sobre garantias de segurança dos Estados Unidos após o fim da guerra. Segundo ele, o documento ainda precisa ser assinado pelos chefes de Estado e submetido aos parlamentos nacionais.

Zelensky afirmou que, embora países europeus tenham concordado em enviar tropas terrestres em caso de cessar-fogo, "nenhuma garantia de segurança pode funcionar sem os Estados Unidos". Ele classificou o diálogo com Trump como "positivo", apesar de reconhecer que "não é simples". Após a reunião, Trump disse a jornalistas que "a guerra precisa acabar" ao ser questionado sobre a mensagem que gostaria de transmitir a Putin.

Questão territorial no leste da Ucrânia permanece sem solução

Apesar do avanço nas garantias de segurança, Zelensky reconheceu que a questão territorial no leste da Ucrânia segue sem solução. "Tudo gira em torno da parte leste do nosso país. Tudo gira em torno dos territórios. Esse é o problema que ainda não resolvemos", disse o presidente ucraniano em entrevista coletiva à margem do fórum.

Ele também mencionou a previsão de reuniões trilaterais entre representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos. "Acho que esta será a primeira reunião trilateral. Será amanhã e depois de amanhã", afirmou, sem fornecer detalhes adicionais.