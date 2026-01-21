Trump diz que Putin e Zelensky seriam "estúpidos" caso não assinem acordo de paz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21) que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seriam "estúpidos" se não aceitarem um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia.

De acordo com Trump, os países agora buscam um acordo de paz, embora a situação permaneça instável devido a um ódio profundo entre Putin e Zelensky.

"A Rússia e a Ucrânia querem fazer um acordo. Às vezes, porém, um quer fazer um acordo e o outro não. É um equilíbrio difícil. É um banho de sangue, é horrível o que está acontecendo. Isso precisa ser interrompido. Vou me encontrar com Zelensky ainda hoje. Estamos em um ponto agora em que, se eles não fizerem um acordo, são estúpidos se não assinarem", disse Trump ao discursar no fórum econômico mundial e m Davos, na Suíça.