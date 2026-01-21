TV 247 logo
      Em Davos, Trump rasga elogios a Xi Jinping

      "Xi é um homem incrível, altamente respeitado por todos", disse Trump no fórum econômico global

      Donald Trump em Davos, na Suíça - 21/01/2026 (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rasgou elogios, nesta quarta-feira (21), ao presidente da China, Xi Jinping, ao falar no fórum econômico de Davos, na Suíça.

      "Xi é um homem incrível, altamente respeitado por todos... Eu costumava chamar a Covid de vírus da China, mas ele pediu um nome diferente, e então me tornei diplomata pela primeira vez", disse Trump.

