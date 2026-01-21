TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Trump ironiza Macron em Davos por usar óculos de sol

      "O que diabos aconteceu?", disse Trump

      Donald Trump em Davos, na Suíça - 21/01/2026 (Foto: REUTERS/Yves Herman)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou nesta quarta-feira (21) o presidente da França, Emmanuel Macron, por ter usado óculos escuros ao discursar, na véspera, no fórum econômico em Davos, na Suíça. "O que diabos aconteceu?", disse Trump em Davos. 

      "Eu gosto dele, de verdade, é difícil acreditar", disse Trump, ao relatar uma conversa com Macron sobre o preço de medicamentos. 

      Trump também afirmou que ameaçou impor tarifas à França e a outros aliados diante da resistência do presidente Emmanuel Macron em, segundo ele, reduzir o preço dos medicamentos, o que teria impactado os EUA. 

      Artigos Relacionados

      Tags