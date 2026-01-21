Trump ironiza Macron em Davos por usar óculos de sol

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou nesta quarta-feira (21) o presidente da França, Emmanuel Macron, por ter usado óculos escuros ao discursar, na véspera, no fórum econômico em Davos, na Suíça. "O que diabos aconteceu?", disse Trump em Davos.

"Eu gosto dele, de verdade, é difícil acreditar", disse Trump, ao relatar uma conversa com Macron sobre o preço de medicamentos.

Trump também afirmou que ameaçou impor tarifas à França e a outros aliados diante da resistência do presidente Emmanuel Macron em, segundo ele, reduzir o preço dos medicamentos, o que teria impactado os EUA.