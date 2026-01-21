Trump nega ameaça à Otan e garante que não tomará a Groenlândia 'pela força'

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que não pretende usar força militar para incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos e negou que uma eventual aquisição do território representaria ameaça à Otan. A declaração foi feita durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, e teve como ponto central a defesa de que a ilha é estratégica para a segurança internacional.

No pronunciamento, realizado durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial, Trump tratou do tema da Groenlândia após comentários sobre economia global, Europa, energia e política internacional. O discurso foi acompanhado por líderes políticos e empresariais de diversos países.

Trump introduziu o assunto com tom descontraído, perguntando à plateia se gostaria que ele dissesse “algumas palavras sobre a Groenlândia”, o que provocou risos. Em seguida, afirmou que quase havia deixado o tema fora de sua fala, mas avaliou que isso poderia gerar críticas negativas.

Após criticar a Dinamarca, que segundo ele não teria força suficiente para proteger a Groenlândia, o presidente dos Estados Unidos apresentou sua posição de forma direta. “Nós precisamos dela para a segurança nacional estratégica e para a segurança internacional. Essa enorme ilha desprotegida é, na verdade, parte da América do Norte. É nosso território”, declarou.

Trump afirmou ainda que nenhum outro país, além dos Estados Unidos, teria capacidade de garantir a segurança da Groenlândia. Com base nesse argumento, disse buscar uma solução diplomática. “Estou buscando negociações imediatas para, mais uma vez, discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos”, afirmou.

Diante das reações internacionais, Trump também procurou afastar a hipótese de ação militar. “Provavelmente não vamos conseguir nada a menos que eu decida usar força excessiva, algo em que seríamos, francamente, imparáveis. Mas eu não vou fazer isso”, disse. Em seguida, reforçou: “Essa é provavelmente a maior declaração que fiz, porque as pessoas acharam que eu usaria força. Eu não preciso usar força. Eu não quero usar força. Eu não vou usar força”.

O presidente dos Estados Unidos também rejeitou a ideia de que a incorporação da Groenlândia representaria risco à Otan. “Isso não seria uma ameaça à Otan”, afirmou. Segundo ele, a medida fortaleceria a aliança militar. “Isso aumentaria muito a segurança de toda a aliança, a aliança da Otan”, disse, ao mesmo tempo em que voltou a criticar o que considera tratamento injusto dado aos Estados Unidos dentro do bloco.