Trump anuncia construção de novo caça "F-47": "indetectável"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (21) que um novo avião militar de ataque está em desenvolvimento, o "F-47", que, segundo ele, seria "indetectável".

Ao discursar no fórum econômico de Davos, na Suíça, Trump disse que busca garantir que as Forças Armadas dos EUA sejam "muito poderosas".

Ainda em seu discurso, Trump acusou a Otan de tratar os EUA de forma "injusta".