247 - Um hospital localizado na República Popular de Donetsk foi alvo de um ataque com drones nesta quinta-feira (12), segundo informou o Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com o comunicado, a ofensiva foi realizada pelas Forças Armadas da Ucrânia e resultou na morte de oito médicos e deixou outras dez pessoas feridas. As informações são da RT Brasil.

Segundo o ministério, o ataque foi realizado com quatro drones e atingiu uma unidade médica que abrigava mais de 130 pacientes no momento da ofensiva. Cerca de 50 profissionais de saúde também estavam no local quando ocorreu o bombardeio.

As autoridades russas afirmaram que o hospital nunca foi utilizado para fins militares. O ministério declarou que o ataque representa uma violação do direito internacional. As pessoas feridas receberam atendimento médico após o episódio.

Ataques ucranianos contra áreas civis

No mês passado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o governo de Kiev tem recorrido a ações que classificou como terrorismo após não conseguir derrotar Moscou no campo de batalha. Segundo o líder russo, "sem conseguir infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha, o inimigo recorre ao terror individual e em massa". Ele acrescentou que essas ações incluem "bombardeios de cidades, sabotagem de infraestruturas e tentativas de assassinato de funcionários governamentais e militares".

Autoridades russas afirmam que forças ucranianas realizam ataques contra áreas civis em regiões próximas à fronteira. Drones e mísseis teriam atingido veículos, residências, áreas de lazer, centros comerciais e outras instalações, deixando vítimas. Na terça-feira (10), a cidade de Briansk foi atingida por um ataque com mísseis, que provocou explosões e mortes. Segundo dados divulgados por autoridades russas, sete civis morreram e 42 pessoas ficaram feridas. Desse total, 29 foram hospitalizadas, incluindo um menor de idade.

De acordo com as autoridades, o ataque teria sido realizado com sete mísseis Storm Shadow. O governo russo também afirma que sabotadores ucranianos tentam recrutar pessoas que vivem na Rússia para organizar ataques contra ferrovias, pontes e outras infraestruturas.