Rússia avalia suspender exportações de petróleo e gás para a Europa antes de novas restrições, diz Putin

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o governo russo avalia interromper o fornecimento de petróleo e gás ao mercado europeu antes que a União Europeia conclua novas restrições às importações de hidrocarbonetos russos. Segundo Putin, a decisão está sendo analisada no contexto de novas medidas planejadas pelos países da União Europeia contra o setor energético da Rússia. As informações são da agência russa Tass.

O presidente fez a declaração durante uma reunião no Kremlin dedicada ao cenário global dos mercados de petróleo e gás. De acordo com Vladimir Putin, os países europeus planejam impor novas restrições a partir de 25 de abril, incluindo medidas adicionais contra o gás natural liquefeito russo. O plano prevê ainda a proibição completa desse tipo de importação até 2027.

Suspensão do fornecimento

Diante desse cenário, o líder russo afirmou que o governo russo já recebeu a missão de avaliar a viabilidade de suspender o fornecimento de combustíveis ao mercado europeu. "O governo já recebeu a tarefa de avaliar a possibilidade e a viabilidade de interromper o fornecimento de combustível ao mercado europeu, sem esperar que a porta seja demonstrativamente fechada diante de nós", disse.

Segundo ele, a estratégia envolve redirecionar os volumes atualmente destinados à Europa para outros mercados considerados mais promissores. "A tarefa é fazer isso agora e redirecionar esses volumes dos mercados europeus para áreas mais promissoras e, o mais importante, consolidar presença nesses mercados", afirmou.

A declaração ocorre em meio ao aprofundamento das tensões energéticas entre Moscou e o bloco europeu, que desde o início do conflito na Ucrânia vem adotando medidas para reduzir a dependência de energia russa.