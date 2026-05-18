247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou como terrorista o ataque de drones contra Khimki e Mytishchi, cidades situadas na região de Moscou, onde três pessoas morreram, informa a Sputnik. .

Em declaração divulgada após o ataque, que resultou em três mortos, Zakharova acusou o governo ucraniano de realizar a ofensiva com apoio financeiro europeu. “Ao som de canções do Festival Eurovisão da Canção, o regime ucraniano cometeu mais um ataque terrorista em massa, utilizando dinheiro de cidadãos da UE”, afirmou.

Segundo a porta-voz, os ataques fazem parte de uma sequência de crimes cometidos pelo governo de Volodymyr Zelensky e por seus financiadores ocidentais. Ela disse que esses atos, “assim como os anteriores”, integram “uma longa cadeia de crimes cometidos por Zelensky, seu regime e a ‘minoria ocidental coletiva’ que os financia”.

Rússia abate 556 drones da Ucrânia

A Rússia afirmou ter abatido 556 drones da Ucrânia em uma única noite, em uma ofensiva que, segundo Moscou, atingiu a região da capital russa e deixou três mortos em Khimki e Mytishchi. Cerca de 130 desse drones foram interceptados na região de Moscou.

A declaração de Zakharova reforça a acusação russa de que a Ucrânia realizou uma ação deliberada contra áreas civis. A porta-voz também vinculou a ofensiva à União Europeia, ao afirmar que o ataque foi financiado com recursos de cidadãos europeus.