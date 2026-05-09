247 – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que “todo o mundo” deve ouvir o alerta russo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diante de ameaças contra o desfile do Dia da Vitória em Moscou.

A declaração foi feita em entrevista à agência TASS, por ocasião do 81º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Grande Guerra Patriótica, como a Rússia denomina o conflito travado entre 1941 e 1945 no contexto da Segunda Guerra Mundial.

Segundo Zakharova, o alerta russo foi necessário porque o “Ocidente coletivo” estaria ignorando a gravidade das ameaças atribuídas a Zelensky e mantendo apoio político, financeiro e militar a Kiev.

“Isso foi feito porque entendemos que o Ocidente coletivo, essa minoria ocidental coletiva, está fazendo todo o possível para mais uma vez evitar ver a lógica misantrópica e não ouvir as ameaças absolutamente extremistas, terroristas de Zelensky”, disse Zakharova.

Ela acrescentou que os países ocidentais buscariam, segundo Moscou, “fornecer-lhe apoio político”, colocá-lo “nas primeiras páginas” e garantir “armas, dinheiro e assim por diante”.

Cessar-fogo e ameaça de retaliação

O Ministério da Defesa da Rússia declarou cessar-fogo nos dias 8 e 9 de maio, em homenagem às celebrações do Dia da Vitória, e afirmou esperar que a Ucrânia adotasse a mesma medida.

Moscou, no entanto, advertiu que, caso o governo de Kiev tente atacar a capital russa em 9 de maio para interromper as comemorações, as Forças Armadas russas lançarão um ataque retaliatório massivo contra o centro de Kiev.

Zakharova afirmou que o aviso não deve ser interpretado como mera retórica.

“Este é um alerta claro sobre medidas retaliatórias que serão tomadas se as ameaças monstruosas de Zelensky, que ele expressou em Yerevan, forem colocadas em prática”, declarou.

Rússia mobiliza embaixadas e organismos internacionais

A porta-voz informou ainda que a Rússia comunicou Estados e organizações internacionais por meio de embaixadas e missões diplomáticas em Moscou, além de representações russas no exterior e junto a organismos multilaterais.

Segundo ela, Moscou advertiu que o tema exige “medidas concretas” por parte da comunidade internacional.

Zakharova afirmou que as medidas russas são uma resposta à “agressão que Zelensky declarou como ameaça”.

A diplomata já havia dito anteriormente que Moscou vê a suposta ameaça de Zelensky de realizar um ataque com drones contra a capital russa durante as celebrações do Dia da Vitória como uma intenção do governo de Kiev de cometer um ato terrorista.