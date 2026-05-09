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      Rússia alerta Zelensky contra ataque em Moscou durante Dia da Vitória

      Moscou afirma que eventual tentativa de interromper celebrações com drones será respondida com ataque massivo contra Kiev

      Rússia alerta Zelensky contra ataque em Moscou durante Dia da Vitória (Foto: Tass)

      247 – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que “todo o mundo” deve ouvir o alerta russo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diante de ameaças contra o desfile do Dia da Vitória em Moscou.

      A declaração foi feita em entrevista à agência TASS, por ocasião do 81º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Grande Guerra Patriótica, como a Rússia denomina o conflito travado entre 1941 e 1945 no contexto da Segunda Guerra Mundial.

      Segundo Zakharova, o alerta russo foi necessário porque o “Ocidente coletivo” estaria ignorando a gravidade das ameaças atribuídas a Zelensky e mantendo apoio político, financeiro e militar a Kiev.

      “Isso foi feito porque entendemos que o Ocidente coletivo, essa minoria ocidental coletiva, está fazendo todo o possível para mais uma vez evitar ver a lógica misantrópica e não ouvir as ameaças absolutamente extremistas, terroristas de Zelensky”, disse Zakharova.

      Ela acrescentou que os países ocidentais buscariam, segundo Moscou, “fornecer-lhe apoio político”, colocá-lo “nas primeiras páginas” e garantir “armas, dinheiro e assim por diante”.

      Cessar-fogo e ameaça de retaliação

      O Ministério da Defesa da Rússia declarou cessar-fogo nos dias 8 e 9 de maio, em homenagem às celebrações do Dia da Vitória, e afirmou esperar que a Ucrânia adotasse a mesma medida.

      Moscou, no entanto, advertiu que, caso o governo de Kiev tente atacar a capital russa em 9 de maio para interromper as comemorações, as Forças Armadas russas lançarão um ataque retaliatório massivo contra o centro de Kiev.

      Zakharova afirmou que o aviso não deve ser interpretado como mera retórica.

      “Este é um alerta claro sobre medidas retaliatórias que serão tomadas se as ameaças monstruosas de Zelensky, que ele expressou em Yerevan, forem colocadas em prática”, declarou.

      Rússia mobiliza embaixadas e organismos internacionais

      A porta-voz informou ainda que a Rússia comunicou Estados e organizações internacionais por meio de embaixadas e missões diplomáticas em Moscou, além de representações russas no exterior e junto a organismos multilaterais.

      Segundo ela, Moscou advertiu que o tema exige “medidas concretas” por parte da comunidade internacional.

      Zakharova afirmou que as medidas russas são uma resposta à “agressão que Zelensky declarou como ameaça”.

      A diplomata já havia dito anteriormente que Moscou vê a suposta ameaça de Zelensky de realizar um ataque com drones contra a capital russa durante as celebrações do Dia da Vitória como uma intenção do governo de Kiev de cometer um ato terrorista.

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