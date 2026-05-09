Entenda por que a União Soviética foi decisiva na vitória contra o nazismo

247 – Celebrado em 9 de maio na Rússia e em diversos países da antiga União Soviética, o Dia da Vitória relembra o triunfo sobre a Alemanha nazista em 1945 e o papel decisivo desempenhado pela União Soviética na derrota de Adolf Hitler. Embora os Estados Unidos, o Reino Unido e outros aliados ocidentais tenham tido participação fundamental na guerra, foi no front oriental que ocorreu a maior parte dos combates, das mortes e da destruição do aparato militar nazista.

Os números da Segunda Guerra Mundial deixam pouca margem para dúvidas sobre a dimensão do esforço soviético. Estima-se que a União Soviética tenha perdido cerca de 27 milhões de pessoas entre militares e civis. Foram cidades arrasadas, milhões de deslocados e um território devastado pela invasão alemã iniciada em junho de 1941, na Operação Barbarossa — a maior ofensiva militar da história.

Historiadores apontam que aproximadamente 75% das perdas militares da Alemanha nazista ocorreram no front oriental, contra as forças soviéticas. O Exército Vermelho enfrentou a espinha dorsal das tropas de Hitler e foi responsável pelas batalhas mais sangrentas e decisivas da guerra.

A invasão nazista e a resistência soviética

Quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, em 22 de junho de 1941, a Alemanha mobilizou cerca de 3 milhões de soldados para invadir a União Soviética. O objetivo era destruir o Estado soviético, conquistar territórios estratégicos e transformar populações inteiras em mão de obra escravizada.

Nos primeiros meses, os alemães avançaram rapidamente, cercando cidades e provocando perdas gigantescas ao Exército Vermelho. Mesmo assim, a resistência soviética impediu o colapso do país.

A batalha de Moscou, entre o fim de 1941 e o início de 1942, marcou a primeira grande derrota estratégica de Hitler. Com o inverno rigoroso, dificuldades logísticas e uma resistência feroz, os nazistas fracassaram em tomar a capital soviética.

A vitória soviética em Moscou teve enorme impacto político e psicológico. Até então, o exército alemão parecia invencível.

Stalingrado: a batalha que mudou a guerra

Se Moscou representou o primeiro grande freio ao avanço nazista, foi em Stalingrado que a Alemanha sofreu sua derrota mais devastadora.

Travada entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, a Batalha de Stalingrado é considerada por muitos historiadores o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial.

A cidade, localizada às margens do rio Volga, tornou-se palco de combates urbanos brutais. Soldados lutavam rua por rua, prédio por prédio e até andar por andar.

O Exército Vermelho cercou as tropas alemãs do marechal Friedrich Paulus em uma gigantesca operação militar conhecida como Operação Urano. Sem suprimentos e isoladas, as forças nazistas acabaram derrotadas.

Cerca de 2 milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou desapareceram na batalha. Aproximadamente 300 mil soldados alemães e aliados foram cercados. Apenas uma fração voltou para casa após a guerra.

A derrota em Stalingrado destruiu o mito da invencibilidade nazista e mudou o equilíbrio estratégico do conflito.

Kursk: a maior batalha de tanques da história

Após Stalingrado, Hitler tentou recuperar a iniciativa militar em 1943 com a ofensiva de Kursk.

A batalha ficou marcada como o maior confronto de blindados da história, envolvendo cerca de 6 mil tanques, 4 mil aeronaves e mais de 2 milhões de soldados.

Os soviéticos, já preparados para a ofensiva alemã, construíram linhas defensivas profundas, com trincheiras, minas e artilharia pesada.

O fracasso alemão em Kursk encerrou definitivamente a capacidade ofensiva estratégica do Terceiro Reich no front oriental.

A partir dali, o Exército Vermelho passou a avançar continuamente rumo ao oeste, libertando territórios ocupados pelos nazistas.

O cerco de Leningrado e o sofrimento civil

Outra página dramática da guerra foi o cerco de Leningrado, atual São Petersburgo.

A cidade ficou bloqueada pelas forças alemãs por quase 900 dias, entre 1941 e 1944. A fome, o frio e os bombardeios provocaram a morte de mais de 1 milhão de civis.

Mesmo em condições extremas, a cidade resistiu.

O sofrimento da população soviética durante a guerra foi gigantesco. Vilarejos inteiros foram destruídos, milhões de civis foram executados e vastas regiões ficaram em ruínas.

A marcha até Berlim

Entre 1944 e 1945, o Exército Vermelho realizou uma série de ofensivas que empurraram os alemães para dentro do próprio território europeu controlado pelo Reich.

A Operação Bagration, lançada em junho de 1944, destruiu o Grupo de Exércitos Centro da Alemanha nazista e é considerada uma das maiores derrotas militares da história alemã.

Enquanto os aliados ocidentais avançavam após o Dia D na Normandia, os soviéticos já empurravam os nazistas em direção à Europa Central.

Em abril de 1945, tropas soviéticas cercaram Berlim.

A Batalha de Berlim foi o golpe final contra o Terceiro Reich. Após intensos combates urbanos, soldados soviéticos ergueram a bandeira vermelha sobre o Reichstag, símbolo máximo da derrota nazista.

Hitler se suicidou em 30 de abril de 1945.

Dias depois, em 9 de maio no horário de Moscou, a Alemanha assinou sua rendição definitiva.

Os grandes números da guerra

A dimensão do esforço soviético impressiona até hoje:

Cerca de 27 milhões de soviéticos morreram durante a guerra

Mais de 8 milhões de militares soviéticos perderam a vida

Aproximadamente 19 milhões de civis soviéticos morreram

A União Soviética destruiu a maior parte das divisões militares alemãs

Estima-se que entre 70% e 75% das perdas militares alemãs ocorreram no front oriental

Mais de 1.700 cidades soviéticas foram destruídas

Cerca de 70 mil vilarejos foram arrasados

A Batalha de Stalingrado deixou aproximadamente 2 milhões de mortos e feridos

O cerco de Leningrado matou mais de 1 milhão de civis

A Batalha de Kursk envolveu mais de 2 milhões de soldados e cerca de 6 mil tanques

O papel da União Soviética na memória histórica

A vitória sobre o nazismo permanece como um dos pilares centrais da identidade histórica russa e da memória coletiva dos povos da antiga União Soviética.

Na Rússia contemporânea, o Dia da Vitória é celebrado com desfiles militares, homenagens aos veteranos e atos públicos que ressaltam o sacrifício humano feito durante a guerra.

Ao longo das últimas décadas, historiadores têm reiterado que a derrota da Alemanha nazista só foi possível graças ao esforço conjunto dos aliados. Ainda assim, há amplo consenso de que a União Soviética arcou com o maior custo humano e militar do conflito.

Foi o Exército Vermelho que destruiu o núcleo central das forças nazistas e chegou primeiro a Berlim, encerrando a guerra na Europa.