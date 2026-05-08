Putin e Lukashenko se reúnem em Moscou e defendem memória da vitória soviética sobre o nazismo

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta sexta-feira (8) o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em encontro realizado na véspera das celebrações do 81º aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A reunião ocorreu em Moscou e teve como foco a memória histórica compartilhada entre as duas nações, além de temas ligados à integração econômica e críticas a países que relativizam o legado do triunfo soviético sobre o nazismo. As informações são da RT Brasil.

Durante o encontro, Putin afirmou que o Dia da Vitória é “o feriado mais importante para os nossos povos” e destacou a relevância da presença de Lukashenko nas cerimônias realizadas na Praça Vermelha. O presidente russo também lembrou que Belarus foi uma das repúblicas soviéticas mais atingidas pela guerra e defendeu a preservação da memória da “vitória do povo soviético na Grande Guerra Patriótica”.

Lukashenko, por sua vez, adotou um tom crítico ao comentar tentativas de minimizar o significado histórico do desfecho da Segunda Guerra Mundial para a União Soviética. “Alguns de nossos amigos e vizinhos, com os quais estivemos em um mesmo Estado, por algum motivo se recusam a reconhecer este feriado”, declarou, sem citar nominalmente os países.

O líder belarusso acrescentou ainda que os povos soviéticos “salvaram a Europa e o mundo inteiro da peste” ao derrotarem a Alemanha nazista.