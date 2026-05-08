Cessar-fogo russo pelo Dia da Vitória entra em vigor

247 - O cessar-fogo russo pelo Dia da Vitória entrou em vigor nesta quinta-feira, 8 de maio, em Moscou. A medida foi anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin e, segundo as informações da agência TASS, deve permanecer válida até 10 de maio.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, Moscou espera que o lado ucraniano siga o mesmo exemplo durante o período da trégua. O cessar-fogo foi apresentado pela Rússia como uma iniciativa vinculada às comemorações do Dia da Vitória.

A pausa nas ações militares ocorre em meio às celebrações russas da data, uma das mais importantes do calendário político e histórico do país. O Dia da Vitória marca a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e é tradicionalmente celebrado em 9 de maio na Rússia.

O anúncio feito por Putin estabelece um período de suspensão das operações até 10 de maio. Segundo a comunicação oficial mencionada pela TASS, a expectativa de Moscou é que Kiev acompanhe a decisão e observe a trégua durante as comemorações.

A medida, de caráter temporário, foi comunicada como parte das celebrações do Dia da Vitória e entrou em vigor conforme o cronograma anunciado pelas autoridades russas.