Rússia intercepta 20 drones durante trégua e reforça segurança às vésperas do Dia da Vitória

247 - O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou nesta quinta-feira (7) que 20 drones foram interceptados enquanto se aproximavam da capital russa, em meio à trégua declarada pelo presidente Vladimir Putin no contexto do conflito com a Ucrânia. O governo russo havia estabelecido um cessar-fogo temporário a partir da meia-noite local (18h de Brasília), com duração de dois dias, em referência às celebrações do Dia da Vitória, que marca o triunfo soviético na Segunda Guerra Mundial.

Segundo a AFP, Sobyanin disse que os drones foram abatidos ao longo da noite por sistemas de defesa aérea. Em publicação na rede social russa Max, o prefeito afirmou inicialmente: "Três drones que se dirigiam para Moscou foram destruídos pelas forças de defesa aérea do Ministério da Defesa". Posteriormente, ele atualizou o número total de interceptações para 20, em mensagem divulgada à 1h44 (19h44 de Brasília).

O anúncio ocorre em meio ao aumento das tensões na região às vésperas das comemorações do Dia da Vitória, tradicionalmente marcadas por um grande desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou.

Ameaças de Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou aliados da Rússia sobre a participação em eventos oficiais na capital russa. Em pronunciamento, ele disse: "Recebemos mensagens de alguns países próximos à Rússia, afirmando que seus representantes planejam estar em Moscou". Em seguida, acrescentou: "É um desejo estranho... nestes dias. Não recomendamos."

O governo ucraniano também criticou o cessar-fogo anunciado por Moscou, classificando a iniciativa como uma estratégia de propaganda. Kiev chegou a propor sua própria trégua a partir de 6 de maio. Zelensky também acusou a Rússia de realizar novos ataques durante o período de cessar-fogo e afirmou que o objetivo de Moscou seria garantir a realização das celebrações militares sem riscos.

Posição da Rússia

Pouco antes das declarações do presidente ucraniano, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou comunicado alertando a população civil de Kiev e representantes diplomáticos estrangeiros sobre possíveis riscos. O órgão afirmou: "Relembramos à população civil de Kiev e ao pessoal das missões diplomáticas estrangeiras a necessidade de deixarem a cidade a tempo", reiterando que haveria resposta em caso de ataques ucranianos.