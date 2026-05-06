Rússia reforça recomendação de evacuação de diplomatas estrangeiros em Kiev

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou nesta quarta-feira (6) que enviou uma nota a missões diplomáticas e organizações internacionais alertando para a possibilidade de uma resposta militar contra Kiev. O aviso está relacionado ao período das celebrações do Dia da Vitória, em 9 de maio, e menciona o cenário de escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia. As informações são da RT Brasil.

De acordo com o governo russo, a mensagem recomenda que países estrangeiros avaliem a evacuação antecipada de diplomatas e cidadãos da capital ucraniana. Segundo a porta-voz do ministério, Maria Zakharova, o comunicado foi encaminhado a representações estrangeiras após declarações atribuídas a Vladimir Zelensky sobre a possibilidade de ataques contra Moscou durante as comemorações.

Resposta militar

A chancelaria russa afirmou que qualquer ação desse tipo poderia desencadear uma resposta militar. O texto menciona que uma reação das Forças Armadas russas seria considerada "inevitável", incluindo possíveis ataques a "centros de tomada de decisão" em caso de ofensivas contra Moscou.

O governo russo também informou que suas embaixadas e consulados no exterior estão repassando o conteúdo do alerta a países e organizações internacionais, reforçando o pedido de atenção ao cenário de segurança na região.

Em outro trecho do comunicado, Moscou afirma que "não atua a partir de uma posição de agressão", mas sim em resposta ao que classifica como ações hostis, destacando que as informações do Ministério da Defesa devem ser tratadas "com máxima seriedade".

O anúncio ocorre em meio à continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia e à aproximação das datas simbólicas ligadas ao Dia da Vitória, celebrado em memória da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.