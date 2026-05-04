Putin anuncia cessar-fogo temporário com a Ucrânia durante celebrações do Dia da Vitória

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo temporário no conflito com a Ucrânia durante as celebrações do Dia da Vitória. De acordo com o Ministério da Defesa russo, a trégua terá início na sexta-feira (8) e seguirá até o sábado (9), período em que a Rússia comemora a vitória contra as forças nazistas na chamada Grande Guerra Patriótica, travada entre 1941 e 1945. As informações são da RT Brasil.

Segundo as autoridades russas, a decisão tem como objetivo garantir a segurança das comemorações. Moscou também declarou esperar que o governo ucraniano adote a mesma medida durante o período. A iniciativa ocorre em meio a tensões recentes.

Ameaças

Antes do anúncio, o mandatário da Ucrânia, Vladimir Zelensky, havia indicado, durante visita à Armênia, a possibilidade de ataques contra Moscou no dia 9 de maio. Em resposta, autoridades russas afirmaram que, caso haja ações para interromper as celebrações, haverá reação militar.

O Ministério da Defesa alertou para a possibilidade de ataques contra o centro de Kiev se houver tentativas de atingir os eventos. A Rússia já adotou cessar-fogos temporários em outras ocasiões, vinculando-os a datas religiosas e comemorativas, como o Natal, a Páscoa Ortodoxa e o próprio Dia da Vitória.

O episódio mais recente ocorreu entre 11 e 12 de abril, durante a Páscoa Ortodoxa. Segundo o governo russo, a Ucrânia aceitou a proposta, mas teria descumprido o acordo ao empregar lançadores de foguetes HIMARS, de fabricação estadunidense.