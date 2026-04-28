Putin acusa Ucrânia de recorrer a “métodos abertamente terroristas” diante de perdas

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (28) que a Ucrânia tem recorrido a ações consideradas terroristas diante das perdas territoriais no conflito em curso. As declarações foram feitas em meio ao aumento das tensões e à intensificação das ações militares na região. As informações são da RT Brasil.

O mandatário russo associou a escalada de ataques atribuídos ao lado ucraniano à incapacidade de conter o avanço das tropas russas no campo de batalha. Putin declarou que "sabemos que tanto o regime de Kiev quanto seus patrocinadores já recorreram a métodos abertamente terroristas". Ele acrescentou que "o inimigo é incapaz de deter o avanço de nossas tropas, de nossos rapazes na linha de contato".

Putin afirmou ainda que o lado ucraniano estaria perdendo territórios diariamente, o que explicaria a adoção de estratégias que classificou como terroristas. "As razões são evidentes e compreensíveis para todos", disse. De acordo com o líder, o governo ucraniano tenta alterar a dinâmica do conflito por meio de ações contra o território russo, mas essas iniciativas não teriam capacidade de mudar o cenário militar.

Avanço russo e perspectivas

"Eles esperam que isso possa mudar alguma coisa, mas não vai mudar nada", declarou. O presidente russo também reconheceu o aumento das ameaças terroristas no território da Rússia, em meio à continuidade da guerra e à intensificação dos confrontos na linha de frente.

Putin reforçou que, segundo sua avaliação, o avanço das tropas russas segue constante e que a estratégia de Kiev estaria diretamente relacionada às perdas no campo de batalha.