247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país já sabe como o conflito na Ucrânia chegará ao fim, mas evitou detalhar publicamente esse desfecho. Segundo ele, Moscou continuará focada em atingir os objetivos estabelecidos desde o início da operação militar.

As declarações foram divulgadas pela RT nesta terça-feira (21), após reunião de Putin com representantes municipais, na qual o tema da guerra foi abordado. Durante o encontro, o chefe da legislatura de Nizhny Novgorod, Evgeny Chintsov, afirmou que “ninguém, nem mesmo o inimigo”, duvida de uma vitória russa.

Putin concordou com a avaliação, mas fez ressalvas sobre o tom das declarações. “Sim, eles estão apenas pensando em como estruturar tudo isso; veremos. No entanto, a ação militar é sempre algo muito complicado e perigoso. Sabemos como tudo vai terminar, mas não faremos nenhuma declaração pública sobre isso. Simplesmente nos esforçaremos para alcançar os objetivos que estabelecemos”, disse o presidente.

Objetivos estratégicos permanecem

Desde o início do conflito, Moscou afirma que suas metas permanecem inalteradas. Entre elas estão a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, a proteção de populações de língua russa e a garantia de neutralidade do país vizinho.

Com o avanço da guerra, novos objetivos foram incorporados, incluindo o reconhecimento de regiões anteriormente ucranianas que votaram pela anexação à Rússia. O governo russo sustenta que esses pontos são fundamentais para qualquer solução duradoura.

Impasse nas negociações

A Rússia também afirma estar aberta a uma resolução diplomática do conflito, desde que suas exigências sejam atendidas. Ao mesmo tempo, mantém a posição de que poderá alcançar seus objetivos por meios militares, caso as negociações fracassem.

Um dos principais obstáculos apontados por Moscou está nas disputas territoriais. Segundo o Kremlin, Kiev tem se recusado a retirar suas forças das áreas do Donbass ainda sob controle ucraniano, o que dificulta avanços nas conversas.

As declarações de Putin reforçam a estratégia russa de manter pressão militar enquanto preserva a possibilidade de negociação, em um cenário marcado por incertezas e disputas prolongadas.