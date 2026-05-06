China reafirma parceria com a Rússia e diz que cooperação não será afetada por pressões externas

247 - A China declarou na quarta-feira (6) que as relações e a cooperação com a Rússia não serão impactadas por pressões externas. A posição ocorre após o Reino Unido anunciar novas sanções contra pessoas e empresas que mantêm negócios com Moscou. Entre os alvos das medidas britânicas estão duas companhias chinesas, informa a RT Brasil.

O posicionamento foi apresentado durante entrevista coletiva do Ministério das Relações Exteriores da China. O porta-voz Lin Jian afirmou que Pequim apresentou "sérios protestos" ao governo britânico em reação às sanções.

Sanções classificadas como ilegítimas

As medidas anunciadas por Londres foram classificadas pela diplomacia chinesa como unilaterais e sem respaldo no direito internacional. O governo chinês voltou a defender que apenas sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU possuem legitimidade internacional.

Em resposta às restrições impostas pelo Reino Unido, Lin Jian reiterou que a China mantém apoio às negociações de paz relacionadas ao conflito na Ucrânia. O porta-voz também afirmou que o país adota controle rigoroso sobre a exportação de produtos de uso duplo.

"As trocas e a cooperação normais entre China e Rússia não devem ser interrompidas nem afetadas", declarou o representante do Ministério das Relações Exteriores. Lin Jian acrescentou ainda que a China "fará o necessário para proteger firmemente seus direitos e interesses legítimos".