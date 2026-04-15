247 - A Rússia avalia que tem capacidade para compensar o déficit energético enfrentado por países como a China, apostando em parcerias baseadas em cooperação e benefícios mútuos. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores russo ao fim de uma visita oficial à China, em meio a um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas e impactos no mercado global de energia.

Segundo informações divulgadas pela agência Prensa Latina, o chanceler afirmou que o país está preparado para atender à demanda de nações interessadas em colaboração equilibrada. “Sem dúvida, a Rússia pode compensar a escassez de recursos enfrentada tanto pela China quanto por outros países interessados em colaborar conosco em igualdade de condições e para benefício mútuo”, declarou durante coletiva de imprensa.

Cooperação energética e críticas a conflitos

Ainda de acordo com o ministro, Rússia e China possuem condições de evitar ações que ampliem instabilidades globais, especialmente no setor energético. Ele criticou o que classificou como “aventuras agressivas” no Oriente Médio, afirmando que tais conflitos prejudicam tanto a economia mundial quanto o fornecimento de energia.