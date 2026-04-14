China se apresenta como parceiro confiável em meio a críticas aos EUA

247 - A China tem intensificado sua atuação diplomática e se apresentado como um parceiro confiável, estável e previsível em um cenário internacional marcado por tensões e crescente insatisfação de países com os Estados Unidos. A estratégia ocorre em meio a uma agenda intensa de encontros e articulações conduzidas pelo presidente Xi Jinping e pelo chanceler Wang Yi.

Segundo reportagem da Al Jazeera, o movimento mostra que Pequim ocupa espaços deixados por Washington, especialmente entre nações que buscam diversificar suas relações internacionais e reduzir a dependência dos EUA. A emissora destaca que a semana foi marcada por uma série de reuniões de alto nível envolvendo a liderança chinesa.

Xi Jinping se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, e também com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Além disso, a China se prepara para receber o principal líder do Vietnã, To Lam, para uma visita oficial de quatro dias. Paralelamente, Wang Yi manteve encontros com o chanceler russo, Sergei Lavrov, e realizou uma ligação telefônica com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar.

A movimentação diplomática ocorre em um contexto em que analistas internacionais observam uma atuação mais cautelosa da China em relação ao conflito envolvendo o Irã, país com o qual Pequim mantém fortes laços econômicos, sendo seu maior parceiro comercial e principal comprador de petróleo.

De acordo com a Al Jazeera, em vez de assumir um papel mais direto no conflito, a China tem defendido moderação e negociações, ao mesmo tempo em que aproveita o cenário para fortalecer relações com países que demonstram desconforto com a política externa dos Estados Unidos.

Nesse contexto, Pequim tem buscado se diferenciar de Washington ao enfatizar uma postura de previsibilidade e estabilidade. Essa narrativa, segundo a reportagem, tem encontrado receptividade em diversas nações que procuram alternativas no cenário geopolítico global.