Em encontro com Lavrov, Xi Jinping defende cooperação estratégica ainda mais forte entre China e Rússia

247 - O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira (15), o fortalecimento da coordenação estratégica entre China e Rússia, destacando a necessidade de ampliar a cooperação bilateral para proteger interesses comuns e preservar a unidade dos países do Sul Global.

A declaração ocorre em um momento de instabilidade global, no qual Pequim busca reforçar alianças consideradas essenciais para o equilíbrio internacional.As informações foram divulgadas pelo jornal chinês Global Times. Segundo a publicação, Xi fez os comentários durante reunião em Pequim com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em meio a um cenário internacional descrito como volátil e em constante transformação.

Durante o encontro, Xi ressaltou que a estabilidade e a segurança das relações entre China e Rússia assumem importância ainda maior diante das incertezas geopolíticas. O presidente chinês afirmou que ambos os países devem intensificar a cooperação estratégica para defender de forma firme seus interesses considerados legítimos.

Xi também enfatizou o papel de China e Rússia como grandes potências e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse contexto, ele destacou a responsabilidade compartilhada de atuar na manutenção da estabilidade global e no fortalecimento da cooperação entre países em desenvolvimento.

A defesa da unidade do Sul Global foi outro ponto central das declarações. Para o líder chinês, a coordenação entre Pequim e Moscou pode contribuir para consolidar posições comuns entre nações emergentes, ampliando sua influência em fóruns internacionais e promovendo uma agenda mais alinhada aos seus interesses coletivos.

O encontro entre Xi Jinping e Sergei Lavrov reforça a continuidade do diálogo estratégico entre China e Rússia, que têm aprofundado sua parceria em diversas áreas, incluindo política, economia e segurança internacional, em meio a um cenário global marcado por disputas geopolíticas e rearranjos de poder.