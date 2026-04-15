Xi pede coordenação estratégica entre China e Rússia para defender interesses e preservar a unidade do Sul Global

Beijing, 15 abr (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, pediu, nesta quarta-feira, uma coordenação estratégica mais estreita e forte entre a China e a Rússia para defender firmemente seus interesses legítimos e salvaguardar a unidade dos países do Sul Global.

Xi fez essas declarações durante um encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Beijing.

Observando que a estabilidade e a certeza das relações entre a China e a Rússia são particularmente valiosas em uma situação internacional em constante mudança e turbulenta, Xi exortou os dois países a assumirem suas responsabilidades como potências mundiais e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.