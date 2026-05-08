9 de maio 1945: o Dia da Vitória que selou a derrota do nazismo e marcou o triunfo da União Soviética na Segunda Guerra Mundial

247 – Em 9 de maio de 1945, a União Soviética celebrou oficialmente a vitória sobre a Alemanha nazista, encerrando o mais devastador conflito da história da humanidade na Europa. A data entrou para a memória coletiva dos povos soviéticos como o “Dia da Vitória”, símbolo do sacrifício de milhões de soldados e civis que derrotaram o regime de Adolf Hitler após anos de destruição, fome, massacres e resistência heroica.

A rendição incondicional das forças alemãs havia sido assinada inicialmente em 7 de maio de 1945, na cidade francesa de Reims. No entanto, por exigência da liderança soviética, um novo ato formal foi realizado em Berlim, diante do comando do Exército Vermelho. Como em Moscou já era madrugada de 9 de maio devido ao fuso horário, a data passou a ser celebrada na União Soviética e, posteriormente, na Rússia e em outros países do antigo bloco soviético como o marco definitivo da vitória contra o nazismo.

O fim da guerra na Europa consolidou a União Soviética como protagonista central da derrota do Terceiro Reich. O Exército Vermelho teve papel decisivo na destruição da máquina militar nazista, especialmente após batalhas históricas como Stalingrado, Kursk e a tomada de Berlim. Estima-se que cerca de 27 milhões de soviéticos tenham morrido durante a guerra, entre militares e civis, em um dos maiores sacrifícios humanos já registrados.

A capitulação alemã ocorreu após semanas finais de colapso do regime nazista. Adolf Hitler havia se suicidado em 30 de abril de 1945, em Berlim, enquanto tropas soviéticas cercavam completamente a capital alemã. Com a cidade devastada e o comando militar desintegrado, os representantes alemães aceitaram a rendição total perante os Aliados.

O ato assinado em Reims, na França, previa a cessação das hostilidades a partir de 8 de maio. Entretanto, o líder soviético Josef Stalin insistiu que a rendição definitiva deveria ocorrer em Berlim, centro simbólico do poder nazista e cidade conquistada pelo Exército Vermelho após violentos combates urbanos. Assim, na noite de 8 de maio de 1945, o marechal Wilhelm Keitel assinou a rendição definitiva perante representantes soviéticos, britânicos, franceses e norte-americanos.

A vitória soviética sobre o nazismo transformou profundamente a geopolítica mundial. A derrota da Alemanha abriu caminho para o surgimento de uma nova ordem internacional baseada no equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética, inaugurando a Guerra Fria. Ao mesmo tempo, fortaleceu movimentos anticoloniais e de libertação nacional em diversas regiões do planeta.

Na Rússia contemporânea, o 9 de Maio permanece como uma das datas mais importantes do calendário nacional. Todos os anos, grandes desfiles militares são realizados na Praça Vermelha, em Moscou, em homenagem aos veteranos da chamada “Grande Guerra Patriótica”, nome dado pelos soviéticos ao conflito contra a Alemanha nazista entre 1941 e 1945.

Além do significado militar, a data também carrega um profundo peso simbólico e humano. Milhões de famílias soviéticas perderam parentes na guerra, enquanto cidades inteiras foram destruídas pela invasão nazista. O cerco de Leningrado, por exemplo, durou quase 900 dias e provocou fome extrema e centenas de milhares de mortes. Já a Batalha de Stalingrado tornou-se um dos episódios mais decisivos do conflito, marcando o início da contraofensiva soviética que culminaria na queda de Berlim.

O Dia da Vitória também representa a derrota histórica do fascismo europeu e a libertação de territórios ocupados pelo regime nazista. A descoberta dos campos de extermínio nazistas revelou ao mundo os horrores do Holocausto, em que cerca de seis milhões de judeus foram assassinados, além de milhões de outras vítimas perseguidas pelo regime hitlerista.

Embora o combate tenha terminado na Europa em maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial só seria encerrada definitivamente em setembro daquele ano, após a rendição do Japão, depois das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki.

O 9 de Maio permanece, até hoje, como um marco histórico da luta antifascista e da memória da resistência dos povos que enfrentaram o nazismo. Para a antiga União Soviética, a data simboliza não apenas a vitória militar, mas também o preço humano gigantesco pago para impedir o avanço de um dos regimes mais violentos e genocidas da história moderna.