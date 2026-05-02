247 – Em 2 de maio de 1945, as forças nazistas que ainda resistiam em Berlim se renderam ao Exército Vermelho, consolidando a vitória soviética na batalha final da Segunda Guerra Mundial na Europa e precipitando o colapso definitivo do Terceiro Reich. O episódio ocorreu dois dias após o suicídio de Adolf Hitler, em 30 de abril, e simbolizou a derrota militar e política do regime nazista diante do avanço das tropas da União Soviética.

A rendição foi ordenada pelo general alemão Helmuth Weidling, comandante da defesa de Berlim, após semanas de combates intensos e devastadores. Cercada e bombardeada, a capital alemã tornou-se o palco da ofensiva final soviética, iniciada em abril de 1945, com o objetivo estratégico de encerrar a guerra no continente europeu.

A ofensiva soviética e o cerco a Berlim

A chamada Batalha de Berlim foi uma das maiores e mais sangrentas operações militares da história. O Exército Vermelho mobilizou cerca de 2,5 milhões de soldados, além de milhares de tanques, aviões e peças de artilharia, numa ofensiva massiva contra as últimas linhas de defesa alemãs.

O avanço soviético ocorreu em várias frentes, cercando completamente a cidade. A resistência nazista, composta por soldados regulares, membros da SS e até civis mobilizados às pressas, mostrou-se insuficiente diante da superioridade militar soviética.

Os combates urbanos foram particularmente violentos, com batalhas casa a casa, uso intensivo de artilharia e elevado número de baixas de ambos os lados. A população civil também sofreu enormemente, em meio à destruição generalizada da cidade.

O colapso do regime nazista

O suicídio de Adolf Hitler, em 30 de abril de 1945, dentro de seu bunker em Berlim, foi o sinal definitivo do colapso do regime nazista. Sem liderança política e com a estrutura militar em ruínas, a Alemanha nazista entrou em processo acelerado de rendição.

Dois dias depois, em 2 de maio, o general Weidling decidiu encerrar a resistência na capital. A rendição foi formalizada perante os comandantes soviéticos, marcando a tomada completa de Berlim pelo Exército Vermelho.

Esse momento teve enorme significado simbólico: a bandeira soviética já havia sido hasteada no Reichstag, o parlamento alemão, representando a vitória sobre o nazismo no coração do poder alemão.

O papel decisivo da União Soviética

A vitória em Berlim consolidou o papel central da União Soviética na derrota do nazismo. Ao longo da guerra, o front oriental foi responsável pela maior parte das perdas militares alemãs, com batalhas decisivas como Stalingrado e Kursk enfraquecendo irreversivelmente as forças de Hitler.

Estima-se que a União Soviética tenha sofrido cerca de 27 milhões de mortes durante a guerra, entre militares e civis, evidenciando o enorme custo humano de sua participação no conflito.

A tomada de Berlim foi, portanto, não apenas uma vitória militar, mas também o desfecho de um esforço colossal que redefiniu o equilíbrio geopolítico mundial no pós-guerra.

O fim da guerra na Europa

Embora a queda de Berlim em 2 de maio de 1945 tenha sido decisiva, a rendição total da Alemanha ocorreu poucos dias depois. Em 7 de maio, representantes alemães assinaram a capitulação em Reims, na França, diante das forças aliadas ocidentais.

A confirmação final da rendição ocorreu em 8 de maio — ou 9 de maio, no horário de Moscou — data celebrada como o Dia da Vitória sobre o nazismo.

A partir desse momento, encerrava-se oficialmente a Segunda Guerra Mundial na Europa, embora o conflito global ainda prosseguisse no Pacífico até a rendição do Japão, em agosto de 1945.

Memória histórica e significado político

O 2 de maio de 1945 permanece como uma das datas mais emblemáticas da história contemporânea. A rendição nazista em Berlim simboliza não apenas o fim de um regime genocida, mas também a vitória sobre uma ideologia baseada no racismo, no expansionismo e na violência extrema.

A memória desse episódio continua relevante em um mundo marcado por disputas geopolíticas e pela necessidade de preservação da verdade histórica diante de tentativas de revisionismo. A centralidade do papel soviético na derrota do nazismo é amplamente reconhecida por historiadores, ainda que muitas vezes minimizada em narrativas ocidentais.

Ao recordar a queda de Berlim e a rendição nazista ao Exército Vermelho, reafirma-se a importância da luta contra o fascismo e da construção de uma ordem internacional baseada na paz, na soberania dos povos e na cooperação entre nações.