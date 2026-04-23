Saiba quem foi Olga Benário, que morreu num dia como hoje, numa câmara de gás nazista

247 – Olga Benário Prestes, uma das figuras mais emblemáticas da luta contra o nazismo no século XX, foi assassinada em 23 de abril de 1942, em uma câmara de gás no campo de extermínio de Bernburg, na Alemanha. Militante comunista, judia e combatente internacionalista, sua trajetória cruza alguns dos episódios mais dramáticos da história brasileira e mundial.

Nascida em 1908, em Munique, Olga ingressou ainda jovem no movimento comunista alemão. Perseguida pelo regime nazista, acabou atuando em missões internacionais organizadas pela Internacional Comunista. Foi nesse contexto que conheceu o brasileiro Luiz Carlos Prestes, líder da Coluna Prestes e uma das principais figuras da esquerda latino-americana.

Os dois foram enviados ao Brasil em 1935 para apoiar a organização da chamada Intentona Comunista. Presos após o fracasso do movimento, Olga e Prestes passaram a ser alvo direto da repressão do governo de Getúlio Vargas.

O papel controverso de Getúlio Vargas

Mesmo grávida de Prestes, Olga foi deportada em 1936 pelo governo Vargas para a Alemanha nazista — uma decisão que permanece até hoje como uma das mais controversas da história política brasileira. A extradição ocorreu apesar dos apelos internacionais e do fato de que, ao ser enviada de volta à Alemanha de Hitler, Olga enfrentaria perseguição certa por sua condição de judia e comunista.

A medida é frequentemente interpretada como um gesto de alinhamento do governo Vargas com regimes autoritários da época, além de evidenciar o caráter repressivo do Estado brasileiro naquele período. Olga foi entregue à Gestapo e passou por diversos presídios e campos de concentração.

Prisão, maternidade e morte

Na prisão, Olga deu à luz Anita Leocádia Prestes, que foi posteriormente entregue à avó paterna no Brasil após intensa campanha internacional. Separada da filha ainda bebê, Olga seguiu encarcerada em condições brutais.

Em 1942, foi transferida para o centro de extermínio de Bernburg, onde acabou assassinada na câmara de gás, como parte da política sistemática de eliminação promovida pelo regime nazista.

Prestes, prisão e reconciliação histórica

Luiz Carlos Prestes permaneceu preso no Brasil durante quase toda a década de 1930 e início dos anos 1940. Libertado em 1945, após a queda do Estado Novo, ele se tornaria uma das principais lideranças políticas do país.

Décadas depois, a memória de Olga Benário passou a ser oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro. Em um gesto de reparação histórica, o governo brasileiro anulou simbolicamente sua extradição e reconheceu a responsabilidade do Estado na sua entrega ao regime nazista.

A trajetória de Olga e Prestes também foi resgatada como símbolo de resistência política e de luta contra o fascismo. Sua história inspira livros, filmes e pesquisas, consolidando sua imagem como uma mártir da luta por justiça social.

Legado

Mais de oito décadas após sua morte, Olga Benário permanece como um dos nomes mais fortes da memória antifascista. Sua vida e seu assassinato expõem tanto a brutalidade do nazismo quanto as contradições da política brasileira da época.

Recordar sua história, especialmente em datas como esta, é também revisitar um período em que decisões de Estado tiveram consequências trágicas — e reafirmar a importância da memória histórica na defesa da democracia.