23 de abril: o dia em que nasceu e morreu Shakespeare, o maior intérprete das paixões humanas e do poder

247 – No calendário cultural do mundo, o dia 23 de abril carrega um simbolismo raro: é tradicionalmente apontado como a data de nascimento e também de morte de William Shakespeare, o dramaturgo inglês que melhor decifrou as emoções humanas e o impulso ao poder. Nascido em 1564 e falecido em 1616, em Stratford-upon-Avon, Shakespeare construiu uma obra que permanece viva há mais de quatro séculos.

Embora não exista um registro oficial de seu nascimento, sabe-se que ele foi batizado em 26 de abril de 1564. Como era comum na época que o batismo ocorresse poucos dias após o nascimento, convencionou-se o dia 23 como sua data natalícia — coincidência que se completa com sua morte, registrada também em 23 de abril.

O dramaturgo das paixões humanas

Shakespeare é frequentemente descrito como o maior escritor da língua inglesa e um dos maiores autores da história. Sua genialidade reside na capacidade de explorar com profundidade as contradições da alma humana — amor e ódio, lealdade e traição, coragem e medo, razão e loucura.

Em suas peças, os personagens não são arquétipos simplistas, mas figuras complexas, atormentadas por conflitos internos que ainda ecoam no mundo contemporâneo. Essa universalidade explica por que suas obras continuam sendo encenadas, estudadas e reinterpretadas em diferentes culturas.

O poder e a ambição em cena

Um dos temas centrais da obra de Shakespeare é o poder — sua conquista, seus limites e seus efeitos corrosivos. Em “Macbeth”, talvez sua tragédia mais política, o protagonista é consumido pela ambição após uma profecia que o coloca no caminho do trono. O desejo de poder leva Macbeth ao assassinato, à paranoia e, finalmente, à ruína.

Já em “Júlio César”, Shakespeare examina as tensões entre tirania e liberdade, colocando em cena conspirações políticas e dilemas morais. Brutus, um dos conspiradores, acredita agir pelo bem da República, mas acaba desencadeando o caos — uma reflexão profunda sobre legitimidade e consequências do poder.

Em “Rei Lear”, o autor retrata o declínio de um monarca que, ao dividir seu reino entre as filhas, perde não apenas o poder, mas também a sanidade. A peça revela a fragilidade das estruturas de autoridade e os efeitos devastadores da vaidade e do julgamento equivocado.

Amor, tragédia e destino

Se o poder é um eixo central, o amor é outro grande território explorado por Shakespeare. Em “Romeu e Julieta”, talvez sua obra mais popular, o dramaturgo narra a história de dois jovens amantes separados pelo ódio entre suas famílias. O amor, intenso e imediato, acaba conduzindo ambos à morte — um retrato trágico da força e da vulnerabilidade dos sentimentos humanos.

Já em “Otelo”, o amor é corroído pelo ciúme e pela manipulação. O protagonista, um general respeitado, é levado à destruição ao acreditar nas intrigas de Iago, um dos personagens mais complexos e sombrios da literatura. A peça revela como a insegurança pode ser explorada para provocar tragédias irreversíveis.

Consciência, dúvida e existência

Entre todas as suas obras, “Hamlet” ocupa um lugar singular. A peça acompanha o príncipe dinamarquês em sua busca por vingança após a morte do pai, mas o que se destaca é seu conflito interno. Hamlet hesita, questiona e reflete sobre a própria existência, sintetizando sua angústia no célebre dilema: ser ou não ser.

A obra é uma investigação profunda sobre consciência, moralidade e ação — temas que continuam centrais na filosofia e na psicologia contemporâneas.

Um legado que atravessa os séculos

Ao longo de sua carreira, Shakespeare escreveu cerca de 39 peças, além de sonetos e poemas narrativos. Suas obras foram divididas em tragédias, comédias e dramas históricos, abrangendo desde narrativas leves e espirituosas até reflexões sombrias sobre o destino humano.

Mais do que um autor de seu tempo, Shakespeare tornou-se um intérprete permanente da condição humana. Seus personagens falam de ambição, amor, inveja, poder e redenção — forças que continuam moldando indivíduos e sociedades.

Celebrar o 23 de abril, portanto, não é apenas lembrar o nascimento e a morte de um escritor, mas reconhecer a permanência de uma obra que continua a revelar, com precisão impressionante, os dilemas mais profundos da humanidade.