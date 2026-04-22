MEC Livros ultrapassa meio milhão de usuários em pouco mais de duas semanas de funcionamento

247 - A plataforma MEC Livros, lançada recentemente pelo Ministério da Educação, superou a marca de 566 mil usuários cadastrados em pouco mais de duas semanas de funcionamento. Os dados foram divulgados em balanço publicado na quarta-feira (22).

Segundo o ministério, o aplicativo já contabiliza aproximadamente 263 mil empréstimos de livros. O serviço oferece cerca de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais, disponíveis gratuitamente para usuários com conta Gov.br.

A iniciativa foi estruturada com o objetivo de ampliar o acesso à literatura e estimular o hábito de leitura. A plataforma também busca apoiar práticas pedagógicas e integrar recursos tecnológicos ao ambiente educacional, além de contribuir para a preservação do patrimônio literário.

Acervo e funcionalidades

O MEC Livros reúne obras organizadas com base em critérios de diversidade literária, cultural e linguística. A biblioteca digital conta com quase 20 categorias, incluindo romance, ficção, histórias em quadrinhos e literatura de cordel.

O aplicativo oferece ferramentas que permitem personalizar a experiência de leitura e acompanhar notificações relacionadas às obras. Os títulos estão distribuídos em seções como "Em Alta", "Best-Sellers" e "Autores Clássicos Brasileiros", facilitando a navegação dos usuários.

Entre os livros mais acessados até o momento estão "Crime e Castigo", de Fiódor Dostoiévski, "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, "Sem Despedidas" e "A Vegetariana", de Han Kang, além de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J.K. Rowling.

Uso educacional

De acordo com o MEC, a variedade de obras disponíveis permite a utilização da plataforma em atividades pedagógicas que vão além da leitura obrigatória. Professores podem relacionar os conteúdos curriculares aos livros disponíveis, promovendo atividades de interpretação, produção textual e projetos interdisciplinares.

A presença de clássicos da literatura brasileira e internacional, títulos contemporâneos e obras voltadas ao público infantil amplia as possibilidades de uso em diferentes etapas de ensino.

Acesso e funcionamento

Para utilizar o serviço, é necessário acessar o site ou aplicativo do MEC Livros e realizar o login com uma conta Gov.br. Após o acesso, o usuário pode selecionar as obras disponíveis, consultar informações e iniciar a leitura por meio da opção "Emprestar e Ler".

Atualmente, o prazo de empréstimo é de 14 dias, com possibilidade de renovação por igual período. O MEC informou que estão em desenvolvimento melhorias que permitirão a devolução antecipada dos livros e maior autonomia para os usuários na gestão dos empréstimos.