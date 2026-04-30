Os últimos momentos de Hitler no bunker e o desfecho sombrio do Terceiro Reich

247 – Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista e principal responsável pela Segunda Guerra Mundial, suicidou-se em 30 de abril de 1945, em Berlim, quando a cidade já estava praticamente tomada pelas forças soviéticas. O episódio marcou o colapso definitivo do Terceiro Reich, encerrando um ciclo de destruição que deixou dezenas de milhões de mortos e redefiniu a ordem global no século XX.

Nos dias finais da guerra na Europa, Berlim estava completamente cercada pelo Exército Vermelho da União Soviética. As tropas alemãs, já esgotadas após anos de conflito, não tinham mais condições de resistir ao avanço aliado, especialmente no front oriental.

Dentro da capital alemã, o cenário era de caos. Bombardeios constantes, escassez de alimentos e colapso das estruturas administrativas evidenciavam que o regime nazista estava em seus momentos finais. Mesmo assim, Hitler recusava-se a deixar a cidade, insistindo em uma resistência que já não tinha base militar ou estratégica.

O bunker e a decisão final

Refugiado no Führerbunker, um complexo subterrâneo localizado sob a Chancelaria do Reich, Hitler passou seus últimos dias cercado por assessores próximos. Ali, cada vez mais isolado da realidade do campo de batalha, ele acompanhava o avanço soviético e a queda das últimas linhas de defesa alemãs.

Naquele ambiente, relatos de testemunhas indicam que o líder nazista estava abatido, mas ainda determinado a não ser capturado. A ideia de rendição era rejeitada, e a derrota era vista como inevitável.

Em 30 de abril de 1945, Hitler teria ingerido cianeto e dado um tiro na própria cabeça. Ao seu lado, Eva Braun, com quem havia se casado no dia anterior, também se suicidou, provavelmente com o uso de veneno.

A queda de Hitler (Photo: Brasil 247)

A tentativa de apagar rastros

Seguindo ordens previamente deixadas por Hitler, os corpos foram levados para o exterior do bunker e queimados por seus auxiliares mais próximos. A intenção era evitar que seus restos mortais fossem capturados e exibidos publicamente, como havia ocorrido com outros líderes derrotados.

Mesmo assim, forças soviéticas encontraram vestígios dos corpos e conduziram investigações que, ao longo dos anos, ajudaram a consolidar a versão do suicídio como o desfecho mais consistente para o líder nazista.

Confirmações históricas e disputas narrativas

Após o fim da guerra, a União Soviética realizou exames e interrogatórios com testemunhas que estavam no bunker. Décadas depois, estudos forenses adicionais, incluindo análises de fragmentos atribuídos a Hitler, reforçaram a conclusão de que ele morreu naquele dia.

Apesar disso, teorias conspiratórias sobre uma suposta fuga para a América do Sul circularam por anos, alimentadas pela falta de transparência inicial dos soviéticos e pelo clima de desinformação do pós-guerra. No entanto, historiadores consideram essas versões infundadas, diante do conjunto de evidências disponíveis.

O fim do Terceiro Reich e suas consequências

A morte de Hitler acelerou o colapso do regime nazista. Poucos dias depois, a Alemanha assinaria a rendição incondicional, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial na Europa.

O fim do Terceiro Reich revelou ao mundo a dimensão dos crimes cometidos pelo regime, incluindo o Holocausto, que resultou no extermínio de milhões de judeus e outras minorias. Também abriu caminho para uma nova ordem internacional, marcada pela divisão do mundo em blocos durante a Guerra Fria.

Mais do que o fim de um líder, o suicídio de Hitler simbolizou o colapso de uma ideologia baseada no autoritarismo extremo, no racismo e na violência sistemática — um capítulo sombrio da história que permanece como alerta permanente para a humanidade.