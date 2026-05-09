Rússia celebra 81 anos da vitória soviética na Segunda Guerra com desfile militar na Praça Vermelha

247 – A Rússia celebra neste sábado, 9 de maio, o 81º aniversário do Dia da Vitória, data que marca o triunfo soviético sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Segundo a Sputnik International, a cerimônia central ocorre na Praça Vermelha, em Moscou, com o tradicional desfile militar que reúne tropas, autoridades russas e convidados estrangeiros.

O presidente Vladimir Putin abre o Desfile da Vitória com seu discurso tradicional, em uma cerimônia carregada de simbolismo histórico e político para a Rússia.

Neste ano, soldados que participaram da operação militar especial russa na Ucrânia também marcham em formação pela Praça Vermelha, em uma demonstração de força e continuidade entre a memória da Segunda Guerra Mundial e os desafios militares atuais enfrentados por Moscou.

Antes do desfile, o Kremlin realizou uma recepção para chefes de Estado e dignitários convidados. Entre os presentes estavam os presidentes Badra Gunba, da Abkházia; Alexander Lukashenko, de Belarus; Kassym-Jomart Tokayev, do Cazaquistão; e Thongloun Sisoulith, do Laos.

Também participaram o sultão Ibrahim, rei da Malásia; Sinisa Karan, presidente da Republika Srpska; e Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia.

O Dia da Vitória é uma das datas mais importantes do calendário russo. Para Moscou, a celebração relembra o sacrifício de milhões de soviéticos na guerra contra o nazismo e reafirma o papel decisivo da União Soviética na derrota da Alemanha nazista em 1945.

A parada militar na Praça Vermelha é tradicionalmente acompanhada por exibições de unidades das Forças Armadas russas, equipamentos militares e homenagens aos veteranos, em um evento que combina memória histórica, patriotismo e projeção de poder.