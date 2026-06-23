Ministro da Agricultura assina programa de integração entre Brasil e Bolívia

247 - O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, assinou nesta terça-feira (23) a portaria que cria o Programa de Integração Produtiva Brasil-Bolívia-Pacífico. A iniciativa tem como objetivo estabelecer uma rota logística entre os dois países para ampliar o escoamento da produção agropecuária brasileira pelo Oceano Pacífico, com prioridade para mercadorias originadas na região Centro-Oeste. As informações são da CNN Brasil.

O texto deverá ser publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira (24). De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a nova alternativa logística poderá beneficiar produtores que enfrentam dificuldades para exportar seus produtos por meio do Porto de Santos, atualmente uma das principais portas de saída da produção nacional.

O programa também pretende fortalecer o acesso dos produtos brasileiros aos mercados asiáticos, especialmente à China e a outros parceiros comerciais da região. "Essa rota fortalece a competitividade do agro brasileiro e aumenta o potencial do nosso setor. O programa fortalece ainda mais nosso projeto de integração internacional", afirmou André de Paula.

Segundo o ministro, a medida também busca estimular a retomada do comércio bilateral entre Brasil e Bolívia. Em 2013, a corrente de comércio entre os dois países alcançou US$ 5,5 bilhões. Atualmente, o volume é de US$ 2,5 bilhões.

Além da exportação de produtos brasileiros, o governo avalia que a integração logística poderá ampliar a importação de insumos e fertilizantes bolivianos, contribuindo para o abastecimento da cadeia produtiva nacional.

O Ministério da Agricultura ainda não informou o volume de investimentos nem a extensão total do projeto. Conforme a minuta da portaria, o programa poderá estabelecer parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para viabilizar seu financiamento.