Produção de milho do Brasil pode chegar a 132 milhões de toneladas

Reuters - A safra de milho do Brasil 2025/26 foi estimada nesta terça-feira em 132 milhões de toneladas, de acordo com projeção do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que até o mês passado previa 131 milhões de toneladas.

A estimativa foi feita em momento em que a segunda safra brasileira, que responde pela maior parte do cereal colhido, ainda está em processo de plantio.

Já a safra de soja do Brasil 2025/26 foi prevista em 180 milhões de toneladas, estável ante o número de fevereiro.