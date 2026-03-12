Receita com exportação do agro do Brasil cresce 7,4% em fevereiro, recorde para o mês

Reuters - O agronegócio brasileiro obteve US$ 12,05 bilhões em receitas com exportações em fevereiro, o melhor resultado da série histórica para o mês, com aumento de 7,4% na comparação anual impulsionado por embarques de soja e carnes, de acordo com nota do Ministério da Agricultura.

Os produtos do complexo soja (grão, farelo e óleo) registraram aumento de 16,4% no total exportado, para US$ 3,78 bilhões; seguidos pelas carnes, com US$ 2,7 bilhões, alta de 22,5%.

Os produtos florestais geraram receitas de US$1,27 bilhão, recuo de 1%; o café, US$1,12 bilhão, praticamente estável; e complexo sucroalcooleiro teve vendas externas de US$ 861,35 milhões, queda de 4,2%.

A China permaneceu como principal destino das exportações do agro brasileiro, com US$3,6 bilhões e participação de 30,5% no total exportado. Em seguida aparecem a União Europeia, com US$ 1,8 bilhão (15,2%), e os Estados Unidos, com US$ 802,9 milhões (7%).