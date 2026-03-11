Comexim eleva projeção e prevê recorde na safra de café do Brasil

Reuters - A produção total de café do Brasil na safra 2026/27 foi projetada em 71,1 milhões de sacas de 60 kg, ante 63,2 milhões no ciclo 2025/26, o que representa um aumento de mais de 12%, segundo estimativa divulgada pela trading Comexim nesta quarta-feira.

A colheita de arábica deve alcançar 46,6 milhões de sacas, avanço de 24% sobre as 37,7 milhões do ciclo anterior. Já a produção de canéfora (robusta e conilon) foi estimada em 24,5 milhões de sacas, queda de 4% ante 2025/26.

Para as exportações, a Comexim prevê que o Brasil embarque 46,2 milhões de sacas em 2026/27 (julho-junho), alta de 19% na comparação com as 38,8 milhões de 2025/26.