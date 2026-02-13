Rede chinesa que promove café brasileiro cresce muito mais rápido do que a Starbucks

247 - A Luckin Coffee, maior rede de cafeterias da China, anunciou que atingiu a marca de 30 mil lojas no mundo em pouco mais de oito anos de operação, avançando em um ritmo seis vezes mais rápido do que a Starbucks. O marco foi alcançado com a inauguração de uma unidade principal em Shenzhen, no último domingo, conforme informou o Valor Econômico.

Fundada em outubro de 2017, a empresa expandiu rapidamente sua presença no mercado chinês e hoje está presente em mais de 300 cidades do país, onde se concentra a maior parte de suas operações. A rede também já atua em mercados internacionais, como Cingapura, Malásia e Estados Unidos.

De acordo com os números divulgados, a Luckin registrou crescimento superior a 30% desde o fim de 2024, quando contabilizava 22.340 lojas. A estratégia da companhia combina preços competitivos e um portfólio com propostas diferenciadas, incluindo bebidas exclusivas, como café misturado com suco de frutas, o que tem ampliado sua base de consumidores.

A comparação com a Starbucks destaca a velocidade da expansão da rede chinesa. A empresa norte-americana, que abriu sua primeira loja em Seattle em 1971, levou cerca de 48 anos para alcançar 30 mil unidades. No fim de 2025, a Starbucks somava 41.118 lojas no mundo.

A marca de 30 mil lojas da Starbucks foi atingida na primavera de 2019, também com a abertura de uma unidade em Shenzhen. Desde então, a companhia tem enfrentado crescente concorrência no mercado chinês, especialmente com a ascensão de redes locais como a Luckin.

No último outono, a Starbucks anunciou que venderia 60% de suas operações na China para um fundo de investimento local, movimento que sinaliza mudanças estratégicas diante do avanço das empresas nacionais no setor de cafeterias.