ApexBrasil e Itamaraty impulsionam negócios Brasil–Etiópia em missão na África

247 - A capital da Etiópia se tornou, no início de fevereiro, o principal ponto de encontro entre empresários, autoridades e especialistas interessados em ampliar a cooperação econômica entre Brasil e África. A etapa de Adis Abeba da Missão à África reuniu representantes dos dois países em uma intensa agenda de debates institucionais, painéis temáticos e rodadas de negócios, evidenciando o potencial de crescimento das relações comerciais bilaterais.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, a programação realizada no dia 6 de fevereiro resultou em 303 reuniões de negócios entre empresários brasileiros e etíopes, reforçando o interesse mútuo em comércio, investimentos e cooperação econômica.

O Fórum de Cooperação Econômica Brasil–Etiópia teve início com o Seminário Empresarial Brasil–Etiópia, que contou com a presença de autoridades dos dois países. Participaram da cerimônia de abertura o ministro de Comércio e Integração Regional da Etiópia, Kassahun Gofe Balami, e o comissário da Ethiopian Investment Commission (EIC), Zeleke Temesgen, além de representantes do setor privado.

Durante o encontro, ApexBrasil e EIC assinaram um Memorando de Entendimento com foco no fortalecimento da cooperação institucional. O acordo estabelece um marco formal para a troca de informações, a realização conjunta de missões empresariais e fóruns de investimento, além do apoio a empresas brasileiras interessadas em ingressar ou ampliar sua presença no mercado etíope, oferecendo maior segurança institucional e facilitação de contatos.

Um dos momentos centrais do fórum foi a inauguração do escritório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Adis Ababa, que funcionará na Embaixada do Brasil. Representada pelo pesquisador José Ednilson Miranda, a unidade reforça a cooperação agrícola entre Brasil e África. A presidente da Embrapa, Sílvia Massruhá, destacou o modelo de atuação internacional da instituição. “Conhecimento científico, capacitação e políticas públicas. Isso fez com que o Brasil se transformasse de importador de alimentos em um grande produtor e exportador. O Brasil não traz nada pronto; adaptamos modelos à realidade local e estamos aqui para cooperar e compartilhar, contribuindo para que a União Africana trace seu próprio caminho de sucesso”, afirmou.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, também ressaltou a estratégia de ampliação da presença brasileira no continente africano. “Estamos trabalhando para, em breve, firmar quatro espaços de referência da ApexBrasil na África, seguindo uma estratégia de divisão do continente em quatro regiões e de reaproximação, como defende o presidente Lula. Isso permitirá uma atuação mais eficiente, personalizada e próxima dos empresários, fortalecendo a promoção do comércio bilateral”, disse.

A agenda incluiu painéis voltados a setores considerados estratégicos para a cooperação entre os dois países. O painel Brazil–Ethiopia Connections, moderado por Ana Paula Repezza, diretora de Negócios da ApexBrasil, discutiu oportunidades de investimento e parcerias. Já o painel Sustainable Agricultural Production abordou a produção agrícola sustentável, com foco em proteínas animais, café especial e investimentos no setor. Em seguida, o painel Logistics and Energy Transition tratou de temas como infraestrutura, logística, aviação, energia e transição energética.

Além das rodadas de negócios, os empresários brasileiros participaram de visitas técnicas a parques industriais e estabelecimentos do setor supermercadista, o que permitiu uma visão direta do ambiente de negócios etíope.

Para o empresário Bruno da Silva, da SyrcSim Cosméticos, a experiência foi decisiva. “Foi uma oportunidade única de conhecer o mercado e estabelecer contatos que, ao longo do tempo, vão gerar grandes resultados. Temos muita similaridade de mercados, produtos e cosméticos. Saímos daqui, inclusive, já com data para voltar”, afirmou.

A etapa de Adis Ababa integra a Missão à África promovida pela ApexBrasil e pelo Itamaraty, iniciativa que busca aprofundar as relações econômicas do Brasil com países africanos, ampliar a presença de empresas brasileiras no continente e estimular parcerias sustentáveis de longo prazo.