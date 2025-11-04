TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Agro

      STF forma maioria para manter lei de MT que veda benefício fiscal a integrantes da Moratória da Soja

      Pela moratória, comerciantes e processadores de soja se comprometeram a não comprar soja cultivada em áreas desmatadas

      Grãos de soja são descarregados de uma colheitadeira em uma fazenda em Sarandi, no Rio Grande do Sul, em 2 de abril de 2024 (Foto: REUTERS/Diego Vara)

      (Reuters) - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria na segunda-feira para manter a lei de Mato Grosso que veda benefícios fiscais para tradings e processadoras de soja que integram a Moratória da Soja.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Cinco ministros acompanharam o relator do caso, ministro Flávio Dino, sendo que um deles acompanhou com ressalvas, enquanto outros dois divergiram.

      O consenso em torno da decisão de Dino pode representar um golpe à Moratória da Soja, iniciativa voluntária dos comerciantes para reduzir os danos à maior floresta tropical do mundo.

      Pela moratória, comerciantes e processadores de soja se comprometeram a não comprar soja cultivada em áreas desmatadas no bioma amazônico após 2008.

      Mas o pacto entre os comerciantes vem sofrendo pressão do governo de Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, e de produtores, que consideram que a moratória limita o uso de suas terras - o Código Ambiental brasileiro permite o desflorestamente de parte da propriedade rural.

      Em setembro, o plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu, por maioria, suspender até o final do ano uma medida preventiva contra a Moratória da Soja, acolhendo parcialmente um recurso das empresas compradoras da oleaginosa.

      A decisão adiou por alguns meses a possibilidade do órgão antitruste atender os produtores de soja, que consideram que o acordo privado representa um cartel, dando mais tempo de negociação entre as partes.

      O prazo dado por Dino, semelhante ao Cade, também dá "tempo para que as partes privadas e os agentes públicos possam dialogar nos termos que considerarem cabíveis".

      Em sua decisão, Dino permitiu o restabelecimento do artigo 2º da lei, que veda a concessão de benefícios fiscais e terrenos públicos a empresas que participem de acordos comerciais que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária.

      O ministro destacou que, embora a adesão a acordos privados como a Moratória da Soja seja legítima e voluntária, o poder público não está obrigado a conceder incentivos a empresas que adotem critérios além dos exigidos pela legislação nacional.

      Artigos Relacionados

      Tags