Advocacia, negócios questionáveis e clientes polêmicos: como Abelardo de la Espriella construiu sua fortuna

247 - A fortuna de Abelardo de la Espriella, provável vencedor das eleições presidenciais da Colômbia realizadas neste domingo, voltou ao centro do debate público após sua vitória nas urnas. Segundo reportagem da BBC News Mundo, o advogado e empresário construiu um império empresarial que inclui dezenas de companhias em diferentes setores, mas também é alvo de questionamentos relacionados à origem de parte de sua riqueza, aos clientes que representou ao longo da carreira e à situação financeira de algumas de suas empresas.

De la Espriella, que se apresenta como um empresário bem-sucedido e independente dos grupos tradicionais de poder, sustentou durante a campanha que financiou sua trajetória política com recursos próprios e crédito obtido graças ao sucesso de seus negócios. Essa narrativa foi uma das bases de sua imagem como outsider na disputa presidencial.

Conhecido por seu estilo de vida sofisticado, o advogado mantém atividades empresariais em diferentes áreas e costuma exibir uma rotina marcada por viagens internacionais, produtos de luxo e investimentos diversos. O jornalista Ángel Becassino, que investigou sua trajetória, afirmou à BBC News Mundo: "Eu o conheço e ele não vive de forma modesta; tem um padrão de vida que exige muitos recursos".

Origem da trajetória empresarial

Nascido em Bogotá e criado em Montería, no departamento de Córdoba, De la Espriella possui cidadania colombiana, norte-americana e italiana. Segundo relatos reunidos pela BBC News Mundo, desde a infância demonstrava interesse por atividades comerciais, alugando videogames para outras crianças e vendendo produtos em seu bairro.

Mais tarde, durante os estudos de Direito na Universidade Sergio Arboleda, em Bogotá, ampliou seus negócios. O jornalista investigativo Gerardo Reyes relatou que, naquele período, o futuro presidente eleito negociava roupas, bebidas e esmeraldas nos Estados Unidos.

A partir desses empreendimentos iniciais, De la Espriella passou a criar empresas e consolidou sua atuação profissional por meio da advocacia, área que se tornaria a principal fonte de sua fortuna.

Atuação como advogado e defesa de figuras controversas

O crescimento patrimonial de De la Espriella está diretamente ligado à sua carreira como advogado criminalista. No início dos anos 2000, durante o processo de desmobilização das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), grupo paramilitar de extrema direita acusado de massacres, violações de direitos humanos e vínculos com o narcotráfico, o advogado passou a representar integrantes ligados ao movimento.

Gerardo Reyes afirmou à BBC News Mundo que De la Espriella entrou nesse universo por meio de contatos na região de Córdoba, um dos principais redutos das AUC.

Para Ángel Becassino, esse período foi decisivo para a expansão de seus negócios. Segundo o jornalista, o próprio advogado descreveu o perfil daqueles clientes como especialmente vantajoso para a profissão. Becassino relatou: "O próprio De la Espriella me descreveu essa condição como a ideal para um advogado. Foi assim que construiu sua fortuna".

Ao longo dos anos, o escritório do advogado passou a atender empresários, políticos, celebridades, vítimas de tragédias ambientais e personagens envolvidos em escândalos de corrupção.

Entre seus clientes estiveram David Murcia Guzmán, fundador da empresa DMG, investigada por captação ilegal de recursos, e o empresário colombo-venezuelano Álex Saab, apontado por autoridades norte-americanas como operador financeiro ligado ao governo de Nicolás Maduro. De la Espriella encerrou sua relação profissional com Saab em 2019.

Também integrou sua carteira de clientes o ex-ministro colombiano Alberto Santofimio Botero, condenado por participação no assassinato do candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocorrido em 1989.

Honorários milionários

A notoriedade adquirida em casos de grande repercussão permitiu ao advogado cobrar valores elevados por sua atuação profissional.

Em entrevista publicada em seu portal, De la Espriella declarou: "Já cheguei a cobrar entre dois e três milhões de dólares, dependendo do caso".

Apesar das críticas relacionadas ao perfil de alguns de seus clientes, sua equipe sustenta que a atuação sempre ocorreu dentro do exercício regular da advocacia criminal e do direito constitucional à ampla defesa.

Um conglomerado de empresas

Com os recursos acumulados na advocacia, De la Espriella diversificou seus investimentos e passou a atuar em diferentes setores econômicos.

A principal empresa do grupo é o escritório De la Espriella Lawyers, considerado pelo próprio empresário como seu ativo mais importante. Além disso, mantém negócios ligados à comercialização de alimentos, bebidas, roupas, vinhos e destilados.

Por meio da marca De la Espriella Style, vende produtos de moda e estilo de vida. Já pela Dominio De la Espriella promove e comercializa vinhos e rum.

O empresário também investe em sua imagem pública por meio de projetos culturais e musicais. Em seu canal no YouTube, publicou interpretações de clássicos internacionais como O sole mio, Volare e A mi manera.

Patrimônio e dúvidas sobre a saúde financeira das empresas

Uma investigação realizada pelo portal colombiano La Silla Vacía identificou, até dezembro de 2025, 35 empresas com participação atual ou recente de De la Espriella na Colômbia, Panamá e Estados Unidos.

Segundo a jornalista Jineth Prieto, responsável pela apuração, o escritório de advocacia é a empresa mais lucrativa do grupo, mas parte dos demais negócios apresenta prejuízos ou acumula dívidas.

Com base em ativos e passivos identificados, a equipe do veículo estimou que o patrimônio de De la Espriella na Colômbia gira em torno de 19 bilhões de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente US$ 5,4 milhões.

Prieto afirmou à BBC News Mundo: "Esses são os números das empresas que encontramos. Pode haver mais. Com esse patrimônio, De la Espriella estaria entre o 1% das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, mas também não seria o candidato mais rico a disputar uma eleição na Colômbia".

A investigação também apontou que a narrativa de sucesso empresarial apresentada pelo presidente eleito não estaria integralmente respaldada pelos resultados financeiros de algumas companhias. Segundo a reportagem, questionários enviados pela equipe de jornalistas não foram respondidos pela campanha, que classificou as perguntas como "capciosas e tendenciosas".

Investigações e questionamentos internacionais

Além das análises da imprensa colombiana, a fortuna do presidente eleito passou a chamar atenção de autoridades estrangeiras.

Em 17 de junho, onze parlamentares do Partido Democrata dos Estados Unidos enviaram uma carta solicitando que órgãos federais norte-americanos investigassem a origem dos recursos utilizados por De la Espriella em investimentos realizados no país.

Os congressistas também manifestaram preocupação com o apoio público concedido à candidatura pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar das críticas e dos pedidos de investigação, De la Espriella tem reiterado que seu patrimônio é resultado exclusivamente de sua atividade profissional e empresarial. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube em 2024, afirmou: "Não deixei de produzir um único dia".