Alba-TCP rejeita acusação contra Raúl Castro e alerta para riscos de tensão militar na região

247 - A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos, a Alba-TCP - rejeitou a acusação contra Raúl Castro, líder da Revolução Cubana, e afirmou que novas ações dos Estados Unidos contra Cuba elevam o risco de tensão militar na América Latina e no Caribe.

A Telesur relata que em comunicado, o bloco latino-americano e caribenho classificou como “ilegítima e ilegal” a acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra Raúl Castro. A entidade também manifestou “profunda preocupação” com o que definiu como recentes ações de estrangulamento econômico dirigidas à República de Cuba, país fundador da Aliança.

A organização afirmou que há uma escalada de medidas por parte do governo dos EUA contra Havana. Segundo o comunicado, essa ofensiva inclui a acusação contra o general do Exército Raúl Castro Ruz e integra um contexto de pressão política e econômica sobre a ilha.

A Alba-TCP também relacionou as medidas recentes a uma tentativa de ampliar a tensão regional. No documento, a Aliança disse que essas ações buscam “fabricar pretextos para agressão militar”, o que, de acordo com o bloco, contribui para criar um ambiente de confronto na região.

Defesa da América Latina como Zona de Paz

No comunicado, a Alba-TCP reafirmou que a América Latina e o Caribe constituem uma Zona de Paz. A entidade rejeitou “qualquer ameaça, ação coercitiva ou tentativa de agressão armada contra Cuba ou qualquer país da região”.

O bloco também declarou que medidas dessa natureza contrariam princípios fundamentais da convivência internacional. A Aliança citou a soberania, a não interferência e a autodeterminação dos povos como bases previstas na Carta das Nações Unidas e no Direito Internacional.

A manifestação ocorre em meio a críticas da Alba-TCP a ações de Washington contra Cuba, incluindo uma ordem executiva do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionada pela teleSUR como alvo de rejeição anterior por parte do bloco.

Aliança pede diálogo entre EUA e Cuba

A Alba-TCP defendeu que as relações entre Estados Unidos e Cuba sejam conduzidas por meio de negociações diplomáticas. A organização instou Washington a estabelecer vínculos com Havana por meio de um “diálogo respeitoso, livre de coerção e medidas unilaterais, priorizando a diplomacia, a coexistência pacífica e o respeito mútuo”.

Ao final do comunicado, a Aliança reiterou solidariedade ao povo e ao governo da República de Cuba. O bloco também reafirmou seu compromisso com a paz, a integração regional e a defesa da soberania dos países da América Latina e do Caribe.