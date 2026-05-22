Cebrapaz condena ofensiva dos EUA contra Raúl Castro

247 - O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Cebrapaz, condenou a ofensiva dos Estados Unidos contra Raúl Castro, líder histórico da Revolução Cubana, e alertou para o risco de novas medidas contra o país, incluindo ações de caráter militar, bloqueios mais severos e iniciativas de desestabilização.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (21), a Executiva Nacional da entidade classificou a acusação norte-americana contra Raúl Castro como ilegítima, infame e provocatória. Para o Cebrapaz, a tentativa de indiciar o dirigente cubano representa uma violação do Direito Internacional, da soberania nacional de Cuba e do princípio de autodeterminação dos povos.

A entidade afirma que a medida integra uma manobra política sem base legal, construída a partir de manipulação e distorção de fatos históricos. Segundo o Cebrapaz, o objetivo é criar justificativas para novas agressões contra o povo cubano e contra o governo revolucionário de Cuba.

Crítica ao governo Trump

A nota também critica o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sustenta que a ofensiva contra Raúl Castro não deve ser analisada de forma isolada. Para o Cebrapaz, a iniciativa faz parte de uma escalada de hostilidade contra Cuba, país que há décadas enfrenta o bloqueio econômico, comercial, financeiro e energético imposto por Washington.

A entidade afirma que as medidas extraterritoriais adotadas pelos Estados Unidos agravam as dificuldades enfrentadas pela população cubana, atingem a soberania de outros países e buscam pressionar uma nação que escolheu livremente seu caminho socialista.

Ao associar o ataque a Raúl Castro a uma ofensiva mais ampla contra Cuba, o Cebrapaz afirma que a medida atinge também a memória, a dignidade e a resistência do povo cubano. A Revolução Cubana é símbolo de independência, justiça social, solidariedade internacionalista e defesa da soberania na América Latina e no Caribe, destaca o documento.

Risco de novas agressões

O Cebrapaz alerta que a acusação contra Raúl Castro pode ser usada como pretexto para intensificar a pressão sobre Cuba. A nota menciona a possibilidade de ações militares, novos bloqueios e tentativas adicionais de desestabilização.

Segundo a entidade, o objetivo final da ofensiva é enfraquecer o processo revolucionário cubano e submeter o país aos interesses dos Estados Unidos. O texto afirma que a defesa de Cuba está vinculada à defesa da soberania dos povos, da paz, da autodeterminação e da integração latino-americana.

A nota convoca organizações políticas, movimentos populares, sindicatos, entidades estudantis, intelectuais, trabalhadores, democratas, progressistas e defensores da paz no Brasil e na América Latina a ampliar a mobilização em solidariedade ao povo cubano, ao governo revolucionário de Cuba e a Raúl Castro.

Mobilização continental

Para o Cebrapaz, o momento exige uma resposta continental contra o bloqueio, contra as agressões classificadas pela entidade como imperialistas e contra qualquer tentativa de intervenção em Cuba. A organização sustenta que a solidariedade internacional deve se expressar de forma ativa, especialmente diante do que considera uma ameaça grave à soberania cubana.

A nota termina com uma manifestação de apoio ao povo cubano, à Revolução Cubana e ao direito de Cuba decidir livremente seu próprio destino. A Executiva Nacional do Cebrapaz afirma que Cuba e Raúl Castro contam com a solidariedade dos povos do Brasil, da América Latina e de todos os que defendem justiça, paz e soberania.