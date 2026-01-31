Cebrapaz condena tentativa dos EUA de asfixiar Cuba e derrubar o governo

247 - O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) publicou nesta sexta-feira (30), uma nota na qual condena de forma contundente a Ordem Executiva do governo dos Estados Unidos que impõe medidas punitivas a países que forneçam combustíveis a Cuba. Para a entidade, a iniciativa representa mais um passo na estratégia de pressão econômica com impactos diretos sobre a população cubana e a estabilidade do país.

Segundo o Cebrapaz, a decisão se soma a manifestações públicas do presidente dos Estados Unidos e do chefe do Departamento de Estado, que, de acordo com o texto, teriam expressado a intenção de acelerar a derrubada do governo cubano. A organização classifica esse conjunto de ações como parte de uma política de agressão continuada, baseada em coerção econômica, pressão diplomática e ameaças políticas.

No documento, o Cebrapaz afirma que a Ordem Executiva busca “estrangular a economia cubana, com o objetivo evidente de provocar penúria social, desorganização econômica e instabilidade política no país”. A entidade sustenta que a medida não se limita a Cuba, mas tenta também intimidar nações que mantêm com o país relações comerciais consideradas legítimas.

A nota destaca que tais ações violam princípios fundamentais do direito internacional, em especial o da autodeterminação dos povos. Para o Cebrapaz, trata-se de uma afronta direta ao “direito soberano do povo cubano de escolher livremente seu sistema político, econômico e social, sem interferências externas”, além de contrariar normas básicas da convivência entre Estados soberanos.

O texto também destaca a oposição da Organização das Nações Unidas à coerção contra Cuba e outros países que mantenham relações comerciais com a ilha.

O Cebrapaz manifesta ainda apoio à resposta do governo cubano diante das medidas anunciadas. Na avaliação da organização, a reação reafirma a soberania nacional e a dignidade do país, reforçando a capacidade de resistência frente às pressões externas. A nota expressa a convicção de que o povo cubano, “unido e mobilizado em torno de seu governo”, saberá defender sua independência.

Ao final, o documento reafirma a solidariedade internacional como elemento central diante do cenário descrito, enfatizando a defesa do direito internacional, da autodeterminação dos povos e da convivência pacífica entre as nações, princípios que, segundo o Cebrapaz, seguem sendo desrespeitados pelas atuais medidas do governo dos Estados Unidos contra Cuba. “O Cebrapaz conclama o povo e o governo do Brasil, assim como as nações amigas e solidárias com a causa da soberania e da justiça internacional, a manifestarem apoio ativo e inequívoco a Cuba. É fundamental fortalecer a solidariedade política, diplomática e econômica com o povo cubano, rejeitando as medidas coercitivas unilaterais e defendendo, nos foros internacionais, o respeito ao direito internacional, à autodeterminação dos povos e à convivência pacífica entre as nações.”