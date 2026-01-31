Cuba condena e denuncia nova escalada do bloqueio econômico dos Estados Unidos

247 - O governo de Cuba condenou nesta sexta-feira (30), a intensificação das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, demonstrando que as medidas do governo Trump são uma tentativa de estabelecer um bloqueio absoluto ao fornecimento de combustível para a ilha.

A reação cubana ocorre após o anúncio de uma nova ordem executiva que amplia os mecanismos de pressão econômica contra o país caribenho.Em declaração oficial divulgada pelo jornal estatal Granma, órgão do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, o Governo cubano afirma que a medida anunciada em 29 de janeiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representa uma escalada agressiva da política de bloqueio e se baseia em acusações consideradas falsas e difamatórias contra o Estado cubano.

Leia a íntegra.

“O Governo Revolucionário condena veementemente a nova escalada do governo dos Estados Unidos contra Cuba, em sua tentativa de impor um bloqueio absoluto ao fornecimento de combustível ao nosso país.

A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, anunciada em 29 de janeiro de 2026, declara uma suposta emergência nacional, sob a qual seu governo pretende impor tarifas comerciais sobre as importações de produtos provenientes de países que fornecem petróleo a Cuba.

Para justificar uma ação tão extrema, o texto da referida ordem apresenta uma extensa lista de mentiras e acusações difamatórias contra Cuba. Entre elas, destaca-se a afirmação absurda de que Cuba constitui uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos Estados Unidos. O presidente e sua administração sabem muito bem que poucos, ou talvez ninguém, podem acreditar em tais argumentos mentirosos, mas não se importam. Tal é o seu desprezo pela verdade, pela opinião pública e pela ética governamental quando se trata de justificar sua agressão contra Cuba.

Com essa decisão, o governo dos Estados Unidos, por meio de chantagem, ameaças e coerção direta a terceiros países, tenta impor pressão adicional às medidas de estrangulamento econômico implementadas desde o primeiro mandato de Trump para impedir a entrada de combustível em nosso país. Isso consolida uma abordagem perigosa de conduzir a política externa dos Estados Unidos pela força e de exercer suas ambições de garantir sua hegemonia imperialista. Como anunciado, os Estados Unidos reivindicam o direito de ditar aos Estados soberanos com quais nações podem comerciar e para quais países podem exportar seus produtos nacionais.

A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos constitui, portanto, uma violação flagrante do direito internacional e contraria a Proclamação da América Latina e do Caribe como Zona de Paz. Confirma que é o governo desse país que ameaça a segurança, a estabilidade e a paz da região e do mundo.

O governo dos Estados Unidos chegou a este ponto após 67 anos de fracasso em subjugar e destruir um processo político e revolucionário genuíno e legítimo, baseado na plena soberania, na justiça social e na promoção da paz e da solidariedade com o resto do mundo.

A disposição histórica de Cuba para se engajar em um diálogo sério e responsável com o governo dos Estados Unidos, baseado no direito internacional, na igualdade soberana, no respeito mútuo, no benefício recíproco, sem interferência em assuntos internos e com absoluto respeito à independência e soberania dos Estados, está amplamente documentada.

Como todos sabem, inclusive o próprio governo dos Estados Unidos, Cuba não representa qualquer ameaça aos Estados Unidos, aos seus interesses nacionais ou ao bem-estar de seus cidadãos, que sempre foram tratados com respeito e hospitalidade quando o governo lhes permitiu visitar a ilha. Cuba não ameaça nem ataca nenhum país. Não está sujeita a sanções da comunidade internacional. É um país pacífico, solidário e cooperativo, disposto a ajudar e a contribuir com outras nações.

É também o país de um povo corajoso e combativo. O imperialismo se engana ao acreditar que a pressão econômica e os esforços para infligir sofrimento a milhões de pessoas quebrarão sua determinação em defender a soberania nacional e impedir que Cuba caia, mais uma vez, sob o domínio dos Estados Unidos.

A comunidade internacional enfrenta o desafio incontornável de definir se um crime dessa natureza pode ser um sinal do que está por vir ou se a sanidade, a solidariedade e a rejeição da agressão, da impunidade e do abuso prevalecerão.

Enfrentaremos esse novo ataque com firmeza, serenidade e a certeza de que a razão está absolutamente do nosso lado. A decisão é esta:

Pátria ou morte, venceremos!

Havana, 30 de janeiro de 2026”