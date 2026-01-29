Trump declara "emergência nacional" como pretexto para asfixiar Cuba

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (29) uma ordem executiva declarando emergência nacional em razão de uma ameaça à segurança que, segundo ele, teria origem em Cuba.

De acordo com a teleSUR, a medida é um pretexto para endurecer o criminoso bloqueio econômico contra a ilha. A medida unilateral autoriza Washington a impor tarifas adicionais às importações provenientes de qualquer país que, direta ou indiretamente, forneça petróleo à maior das Antilhas, detalhou a emissora.

“Agora, portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, considero que a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça incomum e extraordinária, cuja origem está, no todo ou em parte substancial, fora dos Estados Unidos, à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, e declaro, por meio deste ato, uma emergência nacional em relação a essa ameaça”, afirma a ordem executiva, publicada pela Casa Branca.

Segundo as medidas de Trump, Washington pode impor tarifas adicionais sobre importações provenientes de países que forneçam petróleo a Cuba.

“Para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determino que é necessário e apropriado estabelecer um sistema tarifário, conforme descrito a seguir. De acordo com esse sistema, poderá ser imposta uma tarifa ad valorem adicional sobre as importações de bens que sejam produtos de um país estrangeiro que, direta ou indiretamente, venda ou forneça qualquer tipo de petróleo a Cuba”, afirma a ordem executiva.