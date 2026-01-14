Cebrapaz denuncia ameaças de Trump contra Cuba e cobra fim do bloqueio econômico

247 - O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) divulgou uma nota pública nesta quarta-feira (14) em que reafirma apoio irrestrito ao povo cubano diante de novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O documento expressa solidariedade política e condena qualquer tentativa de ingerência externa contra a soberania da ilha.

No texto, a entidade afirma que "não há espaço para ambiguidades" e sustenta que "Cuba é uma nação soberana, forjada no triunfo de sua Revolução, e não aceita nem aceitará qualquer tentativa de ingerência e agressão". A nota também associa sua posição às manifestações recentes do governo cubano em resposta às agressões do presidente dos EUA.

Soberania e resistência

"Associamo-nos às declarações do Governo cubano, que, em resposta à retórica agressiva do chefete da Casa Branca, expressam a dignidade de um povo que conhece o valor da independência conquistada com sacrifício e luta. Ao denunciar como uma 'mentira cínica' as falsas insinuações do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre supostas negociações em torno do destino da ilha, o Governo cubano reafirma um princípio inegociável: soberania não se discute, soberania se defende com resistência e luta", destaca um trecho da nota do Cebrapaz.

Defesa da solidariedade internacional

A entidade aponta que o discurso do presidente estadunidense remete a um histórico de ações contra Cuba, mencionando "agressões, bloqueios criminosos, sabotagens e tentativas de asfixia econômica" que, segundo o texto, buscaram submeter o país "pela fome e pelo sofrimento" ao longo de décadas.

O Cebrapaz afirma que o cenário atual impõe responsabilidades à comunidade internacional e que é "urgente intensificar a solidariedade internacional com Cuba, denunciar as mentiras e provocações da máquina imperial e exigir o fim imediato do bloqueio econômico, comercial e financeiro, que constitui um verdadeiro ato de guerra em tempos de paz". O texto também menciona a necessidade de rechaçar "as atuais ameaças de agressão".

Fim do bloqueio econômico

Ao final, o Cebrapaz afirma que a defesa de Cuba se conecta a lutas mais amplas. "A luta de Cuba é a luta de todos os povos que resistem à dominação e à violência imperialista", diz a nota, acrescentando que apoiar o país caribenho significa defender "o direito dos povos à autodeterminação, à convivência pacífica e à construção de seus próprios caminhos históricos".

A entidade declara ainda que se soma "às demais organizações populares, sindicatos, movimentos sociais e forças progressistas que levantam suas vozes em defesa de Cuba" e encerra o texto com a afirmação: "Pela soberania, pela dignidade. Cuba vencerá!".