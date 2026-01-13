Cuba receberá restos mortais de combatentes mortos durante ataque militar dos EUA à Venezuela

247 - Cuba se prepara para receber os restos mortais de combatentes cubanos que morreram durante a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela em janeiro de 2026, informou a Prensa Latina.

Segundo comunicado oficial, os caixões serão recebidos “em uma cerimônia militar no Aeroporto Internacional José Martí” antes de serem conduzidos à sede do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias em Havana, onde serão expostos à população.

Segundo o comunicado do MInistério das Relações Exteriores de Cuba, após a chegada dos corpos ao Aeroporto Internacional José Martí, os caixões seguirão “pela Avenida Rancho Boyeros até a sede do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias” com a presença de populares nos dois lados do trajeto para prestar homenagens aos mortos. A partir das 10h do dia 15 de janeiro, o público poderá acessar o local onde os restos mortais estarão em exibição. O documento também detalha que na sexta-feira(16), às 7h30, os moradores de Havana se reunirão na Tribuna Anti-Imperialista José Martí para participar do evento de abertura da Marcha do Povo Combatente, que simboliza a reafirmação do compromisso com a pátria.

Cerimônias paralelas estão previstas em todo o país: em todas as capitais provinciais ocorrerão homenagens, e os corpos dos combatentes falecidos serão sepultados em panteões. Homenagens póstumas também serão realizadas em municípios cubanos, conforme o comunicado oficial.

A morte dos combatentes cubanos está diretamente relacionada ao ataque militar dos EUA contra a Venezuela em 3 de janeiro, no qual o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi sequestrado por forças norte-americanas. Autoridades cubanas classificaram o episódio como um ato de agressão e terrorismo de Estado, e o governo declarou dois dias de luto nacional em homenagem aos mortos.

Leia a íntegra do Comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Cuba

A partir das 10h do dia 15 de janeiro, o público terá acesso à sede do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, onde os restos mortais de nossos combatentes estarão em exposição.

Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, os restos mortais dos 32 combatentes que tombaram heroicamente durante o ataque criminoso perpetrado pelo governo dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela chegarão à Pátria.

Em uma cerimônia militar no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, eles receberão a primeira homenagem póstuma. Em seguida, seus restos mortais serão transportados pela Avenida Rancho Boyeros até a sede do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias. Durante o cortejo, um grupo de pessoas, reunidas em ambos os lados da avenida, prestará suas homenagens aos falecidos.

Na sexta-feira, 16 de janeiro, às 7h30, os moradores de Havana se reunirão na Tribuna Anti-Imperialista José Martí para realizar o evento que dará início à Marcha do Povo Combatente, como uma reafirmação de seu compromisso com a Pátria.

Às 9h da manhã de sexta-feira, serão realizadas cerimônias memoriais em todas as capitais provinciais. Às 16h, os corpos serão sepultados nos cemitérios reservados àqueles que morreram defendendo suas respectivas cidades. Todos os municípios do país prestarão homenagens póstumas.

Honra e glória aos nossos heróis!

Havana, 12 de janeiro de 2026

“Ano do Centenário do Comandante-em-Chefe Fidel Castro Ruz”