Alba declara apoio à soberania de Cuba em meio à intensificação das ameaças dos EUA

247 - A Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba) manifestou, nesta terça-feira (13), apoio político e diplomático ao povo e ao governo da República de Cuba, reiterando solidariedade ao presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez e ao general de Exército Raúl Castro Ruz. As informações constam na nota oficial da Alba.

No documento, a organização afirma que o respaldo a Cuba está baseado no exercício legítimo do direito à autodeterminação e na defesa da soberania e da independência do país. O bloco sustenta que essas prerrogativas incluem a liberdade de estabelecer relações de amizade e cooperação com outros governos e povos, dentro de um marco de respeito mútuo, igualdade soberana e observância do Direito Internacional.

Ameaças dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste domingo (11) o governo de Cuba, dizendo que a ilha não receberá mais petróleo nem recursos financeiros provenientes da Venezuela e sugeriu que o país negocie um acordo com Washington “antes que seja tarde demais”, sob o risco de enfrentar consequências não especificadas. A mensagem foi publicada na plataforma Truth Social.

Soberania e cooperação internacional

A aliança regional também reafirma que a Carta das Nações Unidas constitui o principal fundamento da convivência pacífica entre os Estados. "A ALBA reafirma que a Carta das Nações Unidas constitui o fundamento essencial da coexistência pacífica entre os Estados, ao consagrar princípios universais como a igualdade soberana dos Estados, a não interferência em assuntos internos, a proibição da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado, a solução pacífica de controvérsias e o direito inalienável de cada povo de decidir sobre seu próprio projeto político, econômico e social", diz um trecho do documento.

A Alba reconhece ainda a trajetória histórica da política externa cubana, descrita como orientada por uma doutrina de independência, dignidade nacional e compromisso com o multilateralismo. De acordo com a declaração, ao longo de sua história, Cuba tem mantido atuação permanente em favor da cooperação internacional e da solidariedade entre os povos.

Fim do bloqueio econômico e incentivo à paz

O bloco destaca que a atuação cubana tem contribuído de forma consistente para o entendimento entre as nações, a paz e o bem-estar coletivo, com ênfase no apoio aos países do Sul Global. Ao final da nota, a Alba conclama a comunidade internacional e os organismos multilaterais a manterem apoio solidário à República de Cuba.

"A ALBA insta a comunidade internacional e as organizações multilaterais a manterem seu apoio firme e inabalável à República de Cuba, em conformidade com as resoluções repetidamente e esmagadoramente adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que exigem o levantamento do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto contra aquele país, e a contribuírem de forma responsável para a paz, a estabilidade e a cooperação na América Latina e no Caribe", finaliza o texto.