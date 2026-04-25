Apoio digital a Milei despenca e esquerda avança nas redes argentinas

247 -O cenário político digital da Argentina passa por uma mudança significativa em 2026, com sinais claros de enfraquecimento do presidente Javier Milei nas redes sociais e avanço consistente da esquerda no mesmo ambiente. Um novo levantamento indica que a base de apoio online do mandatário sofreu uma retração acentuada, enquanto lideranças opositoras ampliaram sua presença e engajamento.

De acordo com reportagem do site El Destape, com base em estudo da consultora Tendencias, o apoio digital a Milei caiu 45,4% em comparação com 2024. Quando considerados também os principais porta-vozes e figuras associadas ao espaço político La Libertad Avanza, a queda chega a 49,8%, evidenciando um recuo expressivo e contínuo na influência digital do governo.

O levantamento aponta que os conteúdos que ainda geram maior engajamento entre os apoiadores de Milei não estão ligados à política econômica ou à gestão interna, mas sim ao posicionamento internacional do presidente, especialmente em relação aos Estados Unidos e a Israel. Segundo a análise, isso sugere uma concentração crescente no chamado “núcleo duro” de apoiadores e uma menor ressonância de pautas domésticas.

Entre os fatores que ajudam a explicar essa perda de apoio estão episódios recentes envolvendo o porta-voz Manuel Adorni, além do aumento da inflação e da queda do poder de compra da população — dados que, segundo o estudo, são reconhecidos até por indicadores oficiais e refletem um ambiente de insatisfação social.

Crescimento expressivo da esquerda nas redes

Em contraste com o desempenho do governo, a esquerda argentina apresentou crescimento significativo no ambiente digital. A deputada Myriam Bregman registrou aumento de 92,1% no apoio online ao longo dos últimos três anos, tornando-se a segunda figura política mais seguida do país, atrás apenas de Milei.

O Frente de Izquierda, por sua vez, teve expansão ainda mais expressiva, com crescimento de 124% no mesmo período. O estudo destaca que esse avanço representa uma mudança relevante, já que o campo da esquerda, tradicionalmente associado à mobilização nas ruas, passa a conquistar também espaço e identidade no ambiente digital.

Segundo os dados, essa expansão está diretamente relacionada à postura de enfrentamento ao governo Milei, que tem mobilizado novos segmentos e fortalecido a presença da esquerda nas redes sociais. Em março, outra pesquisa nacional citada no relatório apontou Bregman com a maior imagem positiva entre os líderes avaliados, com 42,1%, além de 11,4% de intenção de voto.

Mudança na polarização política

A análise conclui que o mapa da polarização política na Argentina está em transformação. Nos últimos anos, consolidou-se a percepção de que a principal força de Milei residia na fragilidade da oposição. No entanto, os dados mais recentes indicam que esse cenário começa a se alterar, com o surgimento de novos polos de influência.

De acordo com a consultora Tendencias, a predominância da direita no ambiente digital, observada anteriormente, começa a perder força. Nesse novo espaço em disputa, a esquerda — e não o peronismo — aparece, ao menos por ora, como a principal beneficiária do reposicionamento político nas redes sociais.