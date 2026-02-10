Após sequestro de Maduro, Venezuela destina primeiro carregamento de petróleo a Israel desde 2020

247 - A Venezuela enviou seu primeiro carregamento de petróleo bruto para Israel em anos, em meio ao redirecionamento das exportações do país após o sequestro do presidente Nicolás Maduro. A carga tem como destino o grupo Bazan, principal processador de petróleo israelense. Segundo a Bloomberg, fontes com conhecimento do acordo afirmaram que o transporte foi organizado de forma reservada, já que os detalhes do negócio não são públicos.

No início do ano, forças dos Estados Unidos realizaram o sequestro de Maduro, e o governo do presidente Donald Trump informou que passaria a controlar as vendas de petróleo venezuelano. Israel não divulga publicamente a origem do petróleo que importa e, segundo a reportagem, em alguns casos navios-tanque deixam de aparecer em sistemas digitais de rastreamento quando se aproximam dos portos do país.

Histórico de exportações e sigilo israelense

Caso confirmada a entrega, será o primeiro envio deste tipo desde meados de 2020, quando Israel recebeu cerca de 470 mil barris, conforme dados da consultoria Kpler. O grupo Bazan, também conhecido como Oil Refineries Ltd, não comentou o assunto. O Ministério da Energia de Israel também não se manifestou sobre a origem do petróleo importado.

A negociação indica mudança nos fluxos de exportação do petróleo venezuelano após o sequestro de Nicolás Maduro e sua esposa por forças militares estadunidenses em janeiro. Antes disso, grande parte da produção era direcionada à China. No último mês, cargas foram comercializadas para compradores da Índia, Espanha, Estados Unidos e agora Israel.