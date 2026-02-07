TV 247 logo
      Eneva avalia alternativas para atuar na Venezuela e conversa com Maha, dizem fontes

      O movimento da Eneva sinaliza que empresas brasileiras estão de olho no potencial do setor petrolífero da Venezuela

      RIO DE JANEIRO, 6 Fev (Reuters) - A Eneva avalia alternativas para atuar no setor de petróleo e gás natural da Venezuela e iniciou conversas com a sueca Maha Capital para a criação de uma joint venture, afirmaram duas fontes com conhecimento direto da situação nesta sexta-feira.

      A Eneva não está conversando apenas com a Maha e busca outras empresas com quem poderia formar uma parceria, disse uma das fontes, na condição de anonimato.

      O movimento da Eneva sinaliza que empresas brasileiras estão de olho no potencial do setor petrolífero da Venezuela, depois que os Estados Unidos iniciaram uma intervenção no país, que visa abrir o mercado para investimentos estrangeiros.

      A Maha Capital, que tem como principal acionista a gestora brasileira Starboard, conta com uma opção que lhe permitiria deter uma participação em campos petrolíferos na Venezuela, operados pela estatal local PDVSA, o que despertou interesse da Eneva.

      Para avançar na Venezuela, contudo, a Maha aguarda uma licença dos Estados Unidos.

      Procuradas, as empresas não quiseram fazer comentários.

      As fontes explicaram que as negociações realizadas pela Eneva são preliminares e ocorrem em sigilo.

      O avanço para a criação da joint venture dependerá de avaliações sobre o potencial do mercado venezuelano para investimentos a partir da intervenção dos Estados Unidos.

      "O interesse existe, mas tem que esperar o quadro decantar (após a ação dos EUA)... Tecnicamente é um negócio que vale a pena, mas tem que ter segurança jurídica. Isso tem que ser olhado com cuidado", afirmou uma das fontes.

      "A Venezuela tem bons ativos que precisam de investimentos e contratos firmes."

      Essa fonte ponderou, no entanto, haver uma visão de que as norte-americanas terão prioridade no mercado aberto da Venezuela, mas pode haver parcerias.

      O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse nesta sexta-feira que em breve visitará a Venezuela para se encontrar com "toda a liderança" e obter uma melhor compreensão das operações de produção de petróleo e gás no país.

      A eventual visita traz perspectivas para a obtenção da licença necessária pela Maha, pontuou uma das fontes.

